Le Facebook Marketplace se refait une beauté, et devient social

Facebook semble bien décidé à faire grandir son Facebook Marketplace, non plus comme un simple tableau de petites annonces, mais comme une véritable plateforme sociale et collaborative.

La firme vient d’annoncer une série de mises à jour qui ciblent directement les utilisateurs les plus actifs — notamment les jeunes adultes, dont un sur quatre ouvre Facebook Marketplace chaque jour aux États-Unis et au Canada.

Un Facebook Marketplace plus social, où l’on peut acheter… à plusieurs

La première nouveauté change déjà la dynamique de navigation : il devient possible de créer des collections de produits et de les partager avec des amis. Et, Meta va plus loin en testant une fonction qui permet d’ajouter un ami directement dans la discussion avec le vendeur.

En clair, quelqu’un peut vous accompagner pour négocier, poser les bonnes questions ou simplement s’assurer que vous n’êtes pas sur le point de tomber dans un guet-apens à 50 dollars.

L’IA se mêle de vos achats — pour une fois, dans le bon sens

Meta introduit aussi de nouveaux outils alimentés par Meta AI. Dès que vous entamez un échange avec un vendeur, l’IA vous propose les questions pertinentes à poser, en fonction de l’annonce. On imagine facilement l’utilité : elle peut vous rappeler de demander l’état de la batterie d’un téléphone ou l’historique d’entretien d’une voiture.

Pour les véhicules — l’une des catégories les plus populaires — Marketplace affichera désormais les spécifications, les notes de sécurité et même les avis, regroupés au même endroit. Le genre de détails qui peut éviter une mauvaise surprise après une heure de route.

L’intégration d’eBay et Poshmark : une petite révolution

Mais la plus grosse nouveauté, c’est l’arrivée de stocks externes directement dans votre flux Marketplace. Les annonces de Poshmark et eBay s’intègrent désormais dans la plateforme, ce qui change tout : un choix bien plus large, une crédibilité renforcée et, surtout, l’accès à des plateformes déjà structurées autour de la protection des acheteurs.

Meta reconnaît ainsi implicitement que ses annonces entre particuliers manquent de fiabilité… et tente de devenir l’interface universelle de l’achat d’occasion, qu’il soit entre particuliers ou issu de plateformes établies.

Une expérience plus propre, plus claire, plus rassurante

Marketplace affichera désormais le coût total d’un achat avec expédition — taxes incluses — avant validation. Une petite évolution qui évitera les mauvaises surprises lors des achats expédiés, un domaine où Marketplace a longtemps accusé un sérieux retard.

Un Marketplace qui veut enfin sortir du “Far West”

Depuis des années, Facebook Marketplace souffre d’une réputation tenace : trop de vendeurs fantômes, trop de tentatives d’arnaques, trop peu de garde-fous. Dans ce contexte, l’intégration d’eBay et Poshmark est un signal fort. Meta veut rassurer, professionnaliser, et finalement rendre les achats sur son Facebook Marketplace aussi fiables que pratiques.

Pour quelqu’un habitué à cette plateforme — et à ses montagnes russes émotionnelles — ces changements ressemblent à une vraie bouffée d’air. Les suggestions IA pourraient devenir un excellent filtre anti-mauvaises surprises. Quant à l’ajout d’inventaire externe, il apporte un sérieux et une diversité qu’on n’avait encore jamais vus sur Marketplace.