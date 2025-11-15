Dbrand transforme déjà la Steam Machine en Companion Cube — avant même sa sortie

Il fallait s’y attendre : avant même que la Steam Machine de Valve ne débarque en 2026, Dbrand a déjà trouvé comment en faire un objet culte. La marque, toujours prompte à détourner le matériel gaming pour le transformer en pièce de collection, vient d’annoncer un skin inspiré du mythique Companion Cube de Portal.

Et forcément, Internet adore.

La coque — car il s’agit bien d’une coque complète et non d’un simple autocollant — arrivera en édition limitée l’année prochaine. Impossible pour l’instant de savoir si elle accompagnera le lancement de la Steam Machine, ni à quel prix elle sera vendue.

Mais, connaissant Dbrand, on peut s’attendre à une fabrication sérieuse, un marketing agressif, et un stock qui ne tiendra pas longtemps.

Un Cube fidèle au mythe… mais pensé pour ne pas étouffer la machine

Le PDG de Dbrand, Adam Ijaz, a confirmé que cette édition Companion Cube s’attache directement sur le châssis de la console. Elle est donc conçue comme un véritable habillage en 3D, tout en laissant passer correctement l’air. Les entrées d’air frontales et l’extraction à l’arrière restent dégagées, ce qui n’est pas un détail pour une machine compacte déjà très surveillée sur le plan thermique.

La coque n’est toutefois pas finalisée : l’équipe ajuste encore le design en fonction du positionnement exact des ports du Steam Machine, signe que le produit avance en parallèle du travail de Valve.

Un terrain de jeu parfait pour Dbrand, selon… Dbrand

Ijaz ne cache pas son enthousiasme : pour lui, la Steam Machine est « un canvas exceptionnel pour la créativité ». Et il compte bien en profiter. Dbrand travaille déjà sur d’autres designs inspirés du GameCube et des blocs de Minecraft. Autrement dit, si Valve n’a pas l’intention de jouer la carte des éditions spéciales, Dbrand s’en chargera très volontiers.

Ce n’est pas une surprise : même chez Valve, on sentait que la transformation en Companion Cube était plus une fatalité qu’une possibilité. « Je suis sûr que quelqu’un fera un Companion Cube avec ce truc, mais ce ne sera pas nous », plaisantait l’ingénieur Steve Cardinali lors de la prise en main du Steam Machine. Il ne croyait pas si bien dire. Valve n’a pas osé, Dbrand l’a fait.