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Summer Game Fest 2026 : toutes les annonces majeures, de Final Fantasy VII Revelation à Resident Evil Veronica

Summer Game Fest 2026 : toutes les annonces majeures, de Final Fantasy VII Revelation à Resident Evil Veronica

Après un State of Play particulièrement ambitieux, le Summer Game Fest 2026 avait une mission délicate : maintenir le niveau d’excitation. Mission accomplie. Entre retours inattendus, suites très attendues et nouvelles licences ambitieuses, l’événement de Geoff Keighley a confirmé que l’industrie du jeu vidéo entre dans l’une des périodes les plus riches de ces dernières années.

Cette édition 2026 n’a pas seulement multiplié les bandes-annonces. Elle a dessiné les contours du calendrier gaming des deux prochaines années.

Final Fantasy VII Revelation et Resident Evil Veronica volent la vedette

Le dernier acte de la trilogie remake de Final Fantasy VII était attendu depuis des mois. Square Enix a finalement levé le voile sur Final Fantasy VII Revelation, dont la sortie est prévue au printemps 2027.

Le trailer a confirmé un lancement simultané sur PlayStation, Xbox et Nintendo Switch 2, un choix qui témoigne de l’évolution de la stratégie multiplateforme de l’éditeur japonais.

Autre annonce majeure : Resident Evil Veronica. Longtemps réclamé par les fans, le remake du classique de Capcom arrivera en 2027 et s’impose déjà comme l’un des projets les plus attendus du catalogue survival horror.

Les jeux japonais dominent largement le show

Le Japon a clairement imposé son empreinte sur cette édition. Stellar Blade 2 : Blood Rain a effectué sa première apparition avec une atmosphère plus sombre et une nouvelle protagoniste.

De son côté, Virtua Fighter Crossroads a surpris en mettant davantage l’accent sur sa dimension narrative tout en conservant l’ADN compétitif de la série.

Bandai Namco a également dévoilé Gundam Rogue Orbit, tandis que le légendaire créateur Fumito Ueda a présenté Gen Atlas, son premier nouveau projet majeur depuis The Last Guardian.

Les grandes franchises occidentales répondent présentes

Le Summer Game Fest a aussi offert plusieurs retours très attendus. Alien : Isolation 2 a confirmé son orientation horrifique avec une station spatiale installée sur une planète plutôt qu’en orbite. Contre toute attente, The Wolf Among Us 2 est toujours vivant et vise désormais une sortie en 2027. Pour accompagner ce retour, Telltale a également annoncé The Wolf Among Us Remastered.

Parmi les surprises les plus commentées figure également Teenage Mutant Ninja Turtles : The Last Ronin, développé par PlatinumGames. Une association qui pourrait donner naissance à l’un des meilleurs jeux d’action de ces prochaines années.

L’IA du jeu vidéo laisse place aux expériences solo ambitieuses

Un élément ressort particulièrement de cette édition : le retour en force des expériences narratives solo.

Blood Message, 1666 : Amsterdam, CrossFire ou encore The Blood of Dawnwalker témoignent d’une volonté des éditeurs de réinvestir massivement dans les jeux centrés sur l’histoire.

Cette tendance contraste avec les années précédentes dominées par les jeux-service et les expériences multijoueurs persistantes.

MMO, stratégie et jeux de course complètent le programme

Les amateurs de MMO ont sans doute retenu une annonce plus que toutes les autres : Guild Wars 3. Après des années de spéculations, ArenaNet a enfin officialisé la suite de sa franchise emblématique.

Dans un registre différent, Star Wars : Zero Company a confirmé son approche inspirée de XCOM, tandis que Hot Wheels Infinite Rush et Clutch ont représenté le segment des jeux de course.

Une édition qui annonce un cycle exceptionnel pour 2027

Au-delà des annonces individuelles, Summer Game Fest 2026 révèle surtout une tendance de fond : les éditeurs préparent déjà une année 2027 extrêmement dense.

Entre Final Fantasy VII Revelation, Resident Evil Veronica, Alien Isolation 2, Guild Wars 3, Virtua Fighter Crossroads, Stellar Blade 2 ou encore The Last Ronin, l’industrie semble entrer dans une nouvelle phase de maturité où les grandes licences historiques cohabitent avec des projets plus ambitieux et créatifs.

Après plusieurs années marquées par des retards, des restructurations et des incertitudes économiques, Summer Game Fest 2026 a envoyé un message clair : le jeu vidéo retrouve progressivement son élan. Et si les promesses sont tenues, 2027 pourrait devenir l’une des années les plus importantes de la décennie pour les joueurs.