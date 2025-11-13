Honor 500 & Honor 500 Pro : design officiel révélé, fiche technique quasi complète

Honor a officiellement dévoilé le design final de sa nouvelle série Honor 500, après plusieurs jours de teasing. Les modèles Honor 500 et Honor 500 Pro sont désormais listés en pré-réservation en Chine, et leur lancement devrait intervenir autour du 24 novembre (date encore non confirmée).

Design officiel : un look premium et un module photo horizontal

Honor a publié une affiche promotionnelle montrant clairement les deux modèles. Les deux modèles, le Honor 500 et le Honor 500 Pro, adoptent un langage esthétique commun, avec un module photo horizontal rappelant légèrement l’approche visuelle de certains appareils haut de gamme récents — l’iPhone Air selon certains observateurs.

Honor utilise un dos monobloc taillé à froid, une technique déjà intégrée à ses modèles premium, afin d’obtenir un rendu plus solide et plus uniforme. Les deux téléphones seront proposés en quatre coloris — bleu, rose, argent et noir — et partagent un écran plat qui vise clairement à séduire un public amateur de designs épurés.

Le Honor 500 Pro se distingue toutefois du modèle standard grâce à un module circulaire supplémentaire situé à droite de la barre photo. Il introduit aussi un bouton dédié à la photographie sur sa tranche, destiné à offrir un déclenchement rapide, des réglages personnalisés ou encore des raccourcis orientés IA. Le Honor 500, de son côté, conserve une configuration arrière plus simple, sans bouton supplémentaire.

Photo : 200 mégapixels et portrait « Pro », le point fort de la série

En matière de photo, Honor semble vouloir faire de cette série une référence dans le portrait. Les deux appareils reposent sur un capteur principal de 200 mégapixels stabilisé, accompagné d’un ultra grand-angle de 50 mégapixels, tandis que le Honor 500 Pro ajoute un téléobjectif périscope de 64 mégapixels.

Cela lui permettra d’offrir un zoom optique plus puissant et une meilleure séparation des plans pour les portraits. À l’avant, les deux modèles intègrent une caméra selfie de 50 mégapixels.

Performances : du Snapdragon 8 partout

Côté performances, la série inaugure une nouveauté importante pour Honor, puisque l’intégralité des modèles adoptera un processeur de la gamme Snapdragon 8.

Le Honor 500 profiterait du Snapdragon 8 s Gen 4, tandis que le Honor 500 Pro embarquerait le Snapdragon 8 Elite Gen 5. Honor semble ainsi vouloir assurer une expérience fluide, notamment grâce à son moteur graphique Phantom Engine 3.0 qui optimise les performances en jeu et le rendu visuel global.

L’autonomie constitue un autre point fort : les deux smartphones devraient intégrer une batterie impressionnante de 8 000 mAh, un chiffre rarement vu sur ce type d’appareils.

Le modèle Pro profiterait en plus d’une recharge sans fil de 50 W, en complément de la recharge filaire de 80 W qui équipe également le modèle standard.

Configurations annoncées :

Honor 500 Pro : 12/256 Go, 12/512 Go, 16/512 Go et 16/1 To

Honor 500: 12/256 Go, 12/512 Go et 16/512 Go

Selon les rumeurs, l’écran serait un panneau OLED de 6,55 pouces en résolution 1,5K, capable d’atteindre 120 Hz et équipé d’un système de gradation PWM à 4 320 Hz qui vise à réduire la fatigue oculaire.

Disponibilité et lancement

Honor prévoit également d’intégrer MagicOS 10, basé sur Android 16, et d’ajouter plusieurs caractéristiques attendues dans cette gamme, comme des haut-parleurs stéréo, un module infrarouge, le NFC et une certification IP68 ou IP69 pour la résistance à la poussière et à l’eau.

Les deux smartphones sont déjà ouverts aux réservations en Chine, et leur lancement officiel devrait intervenir autour du 24 novembre, même si Honor n’a pas encore annoncé de date précise.