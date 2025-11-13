Accueil » Insta360 lance une mini-imprimante photo pour la Ace Pro 2

Insta360 vient d’annoncer une série de nouveaux accessoires destinés à enrichir les capacités de sa caméra d’action Ace Pro 2, sortie plus tôt cette année.

L’entreprise propose désormais trois nouveaux objectifs, un grip photo repensé et une imprimante de poche capable de produire instantanément des tirages photo. Ces accessoires sont disponibles dès aujourd’hui au sein de quatre nouveaux packs regroupant la caméra et ses modules.

L’imprimante de poche : une mini-imprimante photo sans fil

La toute nouvelle imprimante de poche Insta360 reprend le format compact des imprimantes instantanées de Fujifilm ou Canon, mais avec une différence notable : au lieu d’utiliser du papier Zink ou Instax, elle adopte la technologie à sublimation thermique — la même que celle du Polaroid Hi-Print.

Connectée sans fil en Bluetooth à la Ace Pro 2, l’imprimante produit des tirages 3 pouces en 300 dpi, laminés durant le processus d’impression, ce qui les rend imperméables et résistants à la décoloration.

Petit bémol : chaque photo est automatiquement marquée d’un logo Ace Pro 2 sur les bordures, une option que l’on ne peut pas désactiver selon Insta360.

Les cartouches de rechange sont vendues 12 euros les 20 tirages. L’imprimante de poche est vendue au prix de 115 euros.

Le nouveau Xplorer Grip Pro : ergonomie et autonomie repensées

Insta360 a également présenté le Xplorer Grip Pro, une poignée améliorée qui transforme la caméra en un véritable appareil photo portatif, surtout lorsqu’elle est combinée à l’imprimante de poche.

Le grip, désormais relié à la caméra via son port USB-C, dispose d’un bouton d’obturation redessiné, plus ergonomique, d’un levier de zoom intégré, d’un sélecteur rotatif sur le dessus pour contrôler l’exposition (ou d’autres paramètres personnalisables).

À l’intérieur, on trouve une batterie secondaire de 2 010 mAh, légèrement plus grande que celle de la caméra, permettant d’étendre l’enregistrement en continu à 4K/60 fps jusqu’à 2 h 30.

L’ensemble peut aussi accueillir le Pocket Printer sur sa base via un système de fixation rapide, recréant une expérience proche de celle d’un Polaroid instantané.

Trois nouveaux objectifs et des profils Leica

Insta360 élargit aussi les possibilités créatives de sa caméra avec trois nouveaux objectifs interchangeables composés d’un objectif cinématique, d’un objectif ultra grand-angle, et d’un objectif macro pour la prise de vue rapprochée.

En parallèle, une mise à jour firmware introduira de nouveaux profils colorimétriques Leica et des filtres numériques, renforçant encore la dimension « pro » de la Ace Pro 2.

Les nouveaux bundles disponibles

Pour l’instant, ces accessoires sont proposés uniquement via des packs combinés. Voici les principales offres au lancement :

Nom du pack Contenu principal Prix Pack instantané Ace Pro 2 + Grip + Imprimante de poche + pare-soleil + étui cuir 629 euros Pack vidéographie (édition limitée) Ace Pro 2 + Grip + pare-soleil + objectif cinématique 649 euros Pack vidéographie ultime Ace Pro 2 + Grip + les trois nouveaux objectifs 839 euros

Tous ces bundles seront disponibles dans le monde entier, mais, pour l’instant, seul le Xplorer Pro Bundle est commercialisé aux États-Unis.

La Ace Pro 2 devient une caméra tout-en-un

Avec cette nouvelle gamme d’accessoires, Insta360 transforme la Ace Pro 2 en véritable appareil photo hybride : à la fois caméra d’action 8K, boîtier créatif et appareil instantané.

L’imprimante de poche ajoute une touche ludique et rétro, tandis que le Xplorer Grip Pro améliore considérablement la prise en main, l’autonomie et le contrôle manuel.

De quoi faire de la Ace Pro 2 une caméra polyvalente aussi adaptée aux vidéastes qu’aux amateurs de photo instantanée.