L’iPhone 18 Pro Max sera plus épais pour une meilleure autonomie

Alors que Samsung cherche à affiner toujours plus ses smartphones haut de gamme, Apple semble prendre la direction opposée. Après avoir légèrement épaissi l’iPhone 17 Pro et 17 Pro Max cette année, la marque californienne s’apprêterait à répéter l’opération avec l’iPhone 18 Pro Max, attendu pour 2026.

L’objectif serait clair : augmenter la capacité de la batterie et améliorer l’autonomie.

Un iPhone 18 Pro Max plus épais, pour une meilleure endurance

D’après une nouvelle fuite relayée par plusieurs sources asiatiques, l’iPhone 18 Pro Max serait plus épais que son prédécesseur. Cette décision reprend la logique initiée avec l’iPhone 17 Pro, dont l’augmentation de l’épaisseur avait permis d’intégrer une batterie sensiblement plus grande que celle des iPhone 16 Pro.

Apple miserait à nouveau sur cette approche pour la génération iPhone 18 : privilégier la performance énergétique et la durée d’utilisation, même si cela implique un design un peu plus massif. En d’autres termes, la marque semble prête à sacrifier quelques millimètres d’élégance pour garantir plus d’autonomie et moins de surchauffe — un compromis que de nombreux utilisateurs jugent acceptable.

Pendant ce temps, Samsung fait l’inverse

Chez Samsung, la stratégie reste opposée. Le Galaxy S25 Ultra a encore perdu en épaisseur cette année, et les rumeurs autour du Galaxy S26 Ultra indiquent que la marque poursuivra cette quête de finesse — sans augmenter la taille de sa batterie, toujours fixée à 5 000 mAh depuis plusieurs générations.

Résultat : en 2025, l’iPhone 17 Pro a même surpassé les Galaxy S Ultra en autonomie, un domaine où Samsung dominait autrefois. Apple profite de l’efficacité de ses puces maison et semble vouloir accentuer cet avantage avec des batteries plus grandes sur les modèles 18 Pro.

L’iPhone Air, la version « fine et légère » pour le grand public

Cette stratégie s’inscrit dans une différenciation plus nette au sein de la gamme. Apple chercherait à faire de l’iPhone Air le modèle « par défaut » pour la plupart des utilisateurs : plus fin, plus léger et plus abordable que les versions Pro. Ainsi, les iPhone Pro et Pro Max deviendraient les modèles axés sur la puissance, l’autonomie et la photo, même s’ils sont un peu plus lourds.

Si la prochaine génération d’iPhone Air gagne en autonomie tout en gardant son format compact, elle pourrait connaître le même succès que le MacBook Air, devenu un standard chez Apple.

Une philosophie assumée : la performance avant tout

Apple semble donc assumer une nouvelle approche :

Faire des modèles Pro de véritables outils professionnels, quitte à augmenter légèrement le poids et l’épaisseur.

Réserver la finesse et la légèreté à la gamme Air, pensée pour le grand public.

À l’inverse, Samsung continue de pousser la finesse extrême, parfois au détriment de la capacité de la batterie.

Apple fait un pari audacieux mais logique : la finesse a atteint ses limites. Les utilisateurs réclament avant tout plus d’autonomie et de fiabilité thermique, et la marque semble prête à livrer. Si la tendance se confirme avec l’iPhone 18 Pro Max, on pourrait bien assister à une repolarisation du marché.

Un retour à la logique du « Pro pour les pros », tout simplement.