La Osmo Action 6 de DJI vient tout juste de fuiter grâce à plusieurs sources fiables — et si son design semble familier à première vue, un détail saute immédiatement aux yeux : l’énorme module optique à l’avant.

Cette refonte cache une nouvelle fonctionnalité majeure que les vidéastes attendaient depuis longtemps.

Osmo Action 6 : Un design proche de la Action 5 Pro, mais une optique radicalement différente

Deux fuites consécutives, signées The New Camera et XdronesStudio, montrent à quoi ressemblera la future caméra. The New Camera a publié des images du châssis de le Osmo Action 6 placé à côté de la Osmo Action 5 Pro, tandis que XdronesStudio a dévoilé une boîte de vente au détail complète et un modèle de production.

Verdict : la caméra conserve le même gabarit global, ce qui devrait la rendre compatible avec la plupart des accessoires existants.

Mais, le nouvel objectif avant, beaucoup plus grand, confirme la principale nouveauté : une ouverture variable.

Ouverture variable f/2.0 — f/4.0 : un vrai bond pour les caméras d’action

DJI offrirait la possibilité de basculer entre deux ouvertures fixes, f/2.0 et f/4.0 — une première sur une caméra d’action de ce type.

À f/2.0, l’image est plus lumineuse, avec une meilleure séparation des plans en basse lumière.

À f/4.0, l’exposition reste maîtrisée en plein soleil, sans avoir besoin d’ajouter sans cesse des filtres ND.

Pour les créateurs de contenu qui alternent entre extérieur très lumineux et intérieur faiblement éclairé, c’est un changement majeur, offrant un contrôle optique digne d’un appareil photo hybride.

DJI Osmo Action 6 : l’énorme objectif cache l’ouverture variable f/2.0-f/4.0

Un capteur légèrement plus grand pour de meilleures performances

Autre amélioration notable :

passage d’un capteur 1/1,3” (Osmo Action 5 Pro) à un 1/1,1”,

soit une surface photosensible environ 30 % plus grande, promettant moins de bruit et plus de détails en basse lumière.

Ce n’est pas une révolution, mais c’est une évolution bienvenue, notamment pour les utilisateurs qui reprochaient à la génération précédente ses limites de nuit.

Prix et disponibilité

Les fuites suggèrent un lancement d’ici la fin du mois, avec un positionnement tarifaire légèrement supérieur de 379 euros en Europe. Rien d’excessif, surtout au vu des améliorations optiques.

Face à la GoPro Hero 13 Black, DJI ne cherche plus seulement à rivaliser sur la stabilisation ou la colorimétrie, mais à offrir un véritable contrôle créatif.

L’ouverture variable pourrait devenir l’argument phare de la Osmo Action 6, une fonction que GoPro n’a jamais implémentée.

Avec la Osmo Action 6, DJI semble vouloir séduire les vidéastes exigeants en offrant plus de contrôle et de polyvalence optique sans sacrifier la compacité. Si les fuites se confirment, cette caméra pourrait bien devenir le choix de référence pour les créateurs qui alternent entre sports extrêmes et vlogging créatif.