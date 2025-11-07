Accueil » iOS 26.2 bêta arrive avec un curseur pour ajuster la transparence du Liquid Glass

À la surprise générale, Apple a publié aujourd’hui la première bêta publique d’iOS 26.2, seulement quelques jours après la sortie officielle d’iOS 26.1.

Cette nouvelle version apporte une série de petites améliorations, dont un curseur de transparence pour l’écran de verrouillage, des réglages du score de sommeil, ainsi que des nouveautés pour les apps News, Podcasts, et Rappels.

Un nouveau contrôle pour l’effet Liquid Glass

La principale nouveauté d’iOS 26.2 est un curseur permettant d’ajuster la translucidité de l’horloge sur l’écran de verrouillage. Ce réglage s’applique à tous les styles de police, offrant plus de contrôle sur l’apparence du fameux effet Liquid Glass, introduit avec iOS 26.

Ce petit ajustement vise à rendre le look plus personnalisable selon les goûts, notamment pour les utilisateurs qui trouvaient la transparence précédente trop marquée.

Un score de sommeil revisité

Apple a également modifié la manière dont le score de sommeil est affiché dans l’app Santé :

Le niveau « Excellent » devient désormais « Très élevé »,

Et le système d’évaluation a été rééquilibré après des critiques d’utilisateurs jugeant les notes trop strictes.

Cette mise à jour affine l’analyse du sommeil pour des résultats plus réalistes.

Refonte de l’app News

L’application Apple News bénéficie d’une interface revue, plus claire et plus rapide. Elle propose désormais des boutons de raccourcis directs pour accéder rapidement aux catégories principales : Sport, Jeux & Puzzles, Politique, Économie et Cuisine.

Des alarmes pour les rappels urgents

Les Rappels gagnent une option très attendue : il est maintenant possible d’associer une alarme à un rappel marqué comme « Urgent ».

Une fois l’option activée, iOS déclenchera une alerte sonore à l’heure programmée, rendant les rappels critiques beaucoup plus visibles.

AirPods Traduction en direct étendu à l’Europe

Bonne nouvelle pour les utilisateurs européens : la fonction de traduction en direct via les AirPods est désormais disponible dans l’UE,

Apple ayant adapté la fonctionnalité pour se conformer au Digital Markets Act (DMA).

Elle permet d’obtenir une traduction audio instantanée dans plusieurs langues, directement depuis les écouteurs.

Autres améliorations notables

Freeform prend désormais en charge les tableaux, pour une meilleure organisation des idées.

L’app Podcasts introduit : des chapitres automatiques générés par IA, des liens vers les podcasts mentionnés, et l’accès aux liens cités pendant un épisode.

Une nouvelle section « Alertes de sécurité améliorées » permet d’être averti en cas de menaces imminentes.

Possibilité d’utiliser le flash de l’iPhone comme alerte visuelle pour les notifications critiques.

Dans l’app Mots de passe, un nouveau menu permet de gérer les sites pour lesquels les identifiants ne sont pas enregistrés.

Disponibilité :

Version : iOS 26.2 Public Beta 1

Accès : pour les utilisateurs inscrits au programme Apple Beta Software

Mise à jour : disponible via Réglages > Général > Mise à jour logicielle > Bêtas publiques

iOS 26.2 ne bouleverse pas le système, mais apporte des raffinements bienvenus à l’expérience quotidienne. Entre personnalisation accrue, meilleure accessibilité et intégration plus fluide de l’IA, Apple continue d’affiner le confort et la cohérence de son écosystème avant les grandes nouveautés attendues pour iOS 27.