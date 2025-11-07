Accueil » vivo saute le chiffre 4 et prépare la série vivo X500 pour 2026

vivo prépare déjà la suite de sa gamme haut de gamme. Selon une nouvelle fuite, le constructeur chinois comptera passer directement de la série vivo X300 à la série vivo X500, évitant le chiffre « 4 », considéré comme malchanceux dans plusieurs pays asiatiques, dont la Chine.

Pas de vivo X400 — place à la série vivo X500

Le célèbre leaker Digital Chat Station a révélé sur Weibo que la prochaine génération de flagships Vivo s’appellera Vivo X500, et non X400.

Cela signifie que la marque lancera probablement trois modèles :

Vivo X500

Vivo X500 Pro

Vivo X500 Ultra

Ces modèles succéderont donc directement aux vivo X300, vivo X300 Pro, et vivo X300 Ultra présentés en 2025.

Lancement prévu fin 2026

Selon les premières spéculations, les vivo X500 et vivo X500 Pro pourraient être dévoilés entre septembre et octobre 2026, tandis que le X500 Ultra arriverait un peu plus tard.

La série vivo X500 devrait inaugurer le tout nouveau MediaTek Dimensity 9600, le premier processeur mobile gravé en 2 nm par TSMC.

Cette nouvelle technologie de gravure promet des gains considérables :

+20 % de performances à consommation égale,

–36 % de consommation d’énergie à fréquence identique,

+1,2x de densité logique par rapport au procédé N3E actuel (3 nm).

Cette puce 2 nm marquera une étape clé pour MediaTek, qui rattrape ainsi son concurrent Qualcomm sur le segment ultra-premium.

Un calendrier bien chargé pour Vivo

Avant de passer à la série vivo X500, vivo a encore plusieurs lancements prévus :

Fin octobre 2025 → Série Vivo S50/S50 Pro Mini

Début 2026 → Vivo X300s et X300 Ultra

Le vivo X300 Ultra est particulièrement attendu : il devrait être le premier smartphone au monde à intégrer deux capteurs de 200 mégapixels, confirmant la volonté de vivo de dominer le marché de la photographie mobile.

vivo semble préparer une évolution majeure pour ses flagships, tant sur le plan des performances que de la stratégie de marque. Avec la série vivo X500 et le Dimensity 9600 gravé en 2 nm, la marque ambitionne de rivaliser avec les Galaxy S26 Ultra et iPhone 18 Pro sur le segment ultra-premium.

En clair, 2026 s’annonce comme une année charnière pour Vivo — et peut-être celle où la marque chinoise franchira un cap technologique décisif.