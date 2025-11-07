Amazon lance Kindle Translate : l’ia traduit vos livres sans traducteur humain

Amazon vient d’annoncer le lancement en version bêta de « Kindle Translate », un service de traduction automatisé par intelligence artificielle destiné aux auteurs publiant via Kindle Direct Publishing (KDP).

L’objectif ? Permettre aux écrivains indépendants de rendre leurs livres disponibles dans plusieurs langues et de toucher un public international, sans passer par un traducteur humain.

Un nouvel outil pour élargir la portée des auteurs KDP

À ce jour, moins de 5 % des titres disponibles sur Amazon sont proposés dans plus d’une langue. Kindle Translate veut combler cette lacune en facilitant la création d’éditions multilingues.

Grâce à cette nouveauté, les auteurs pourront augmenter leur visibilité, accroître leurs ventes potentielles et atteindre de nouveaux marchés, en particulier les lecteurs hispanophones et anglophones.

Comment fonctionne Kindle Translate ?

Pour l’instant, la version bêta prend en charge la traduction automatique entre l’anglais et l’espagnol, et la traduction de l’allemand vers l’anglais.

Les auteurs sélectionnés peuvent accéder à l’outil via le portail KDP, où ils peuvent gérer leurs projets de traduction, choisir la langue cible, fixer le prix de vente, et publier directement la version traduite.

Chaque traduction générée est automatiquement vérifiée par Amazon avant publication afin d’en garantir la qualité. Les auteurs peuvent prévisualiser le rendu final ou activer la publication automatique après validation.

Une fois approuvé, le livre traduit est entièrement formaté et prêt à la vente en quelques jours.

Avantages pour les auteurs et les lecteurs

Les eBooks traduits via Kindle Translate seront disponibles à l’achat et au téléchargement sur Amazon, afficheront un label « Kindle Translate » pour plus de transparence, proposeront un aperçu gratuit pour les lecteurs.

Ils seront également éligibles à KDP Select et Kindle Unlimited, ce qui signifie que les abonnés à ces services pourront découvrir ces versions traduites sans frais supplémentaires.

Une première étape vers plus de langues

Amazon a indiqué que d’autres langues seront ajoutées progressivement, à mesure que l’outil se perfectionnera. L’objectif à long terme est de favoriser la diversité linguistique sur Kindle et de permettre aux lecteurs du monde entier d’accéder à une offre littéraire plus variée.

Avec Kindle Translate, Amazon fait un pas important vers une édition numérique plus ouverte et inclusive. Ce service pourrait révolutionner l’autoédition, en supprimant l’une des principales barrières à l’expansion internationale des auteurs : la traduction.

Bien que l’outil en soit encore à ses débuts et que la qualité humaine reste inégalée, Kindle Translate marque une étape majeure dans la convergence entre intelligence artificielle et création littéraire.