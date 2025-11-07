Accueil » Galaxy S26 Ultra : pas de changement majeur de capteur photo

Les fuites autour de la série Galaxy S26 continuent de pleuvoir, et une nouvelle information vient de tomber : selon le leaker @Yawn sur X, Samsung ne prévoit aucun grand changement matériel pour le prochain Galaxy S26 Ultra.

Les capteurs du Galaxy S26 Ultra

D’après les informations partagées, le Galaxy S26 Ultra conserverait exactement la même configuration photo que son prédécesseur, le S25 Ultra :

Capteur principal : 200 mégapixels ISOCELL HP2

Ultra grand-angle : 50 mégapixels JN3

Téléobjectif périscopique 5x : 50 mégapixels Sony IMX854

Caméra frontale : 12 mégapixels Sony IMX874

Bref, rien de révolutionnaire du côté du matériel photo.

Une seule amélioration notable : le téléobjectif 3x

La seule véritable nouveauté concernerait le téléobjectif 3x, qui passerait d’un ancien capteur 10 mégapixels à un nouveau 12 mégapixels Samsung S5K3LD. Ce dernier bénéficierait d’une ouverture f/2.4, et d’environ 20 % de pixels supplémentaires par rapport à celui du S25 Ultra.

Une mise à jour mineure donc, mais qui pourrait offrir un léger gain de détails et de luminosité dans les zooms intermédiaires.

Un nouveau format vidéo : APV (Advanced Photo Video)

Le Galaxy S26 Ultra introduirait également un nouveau format d’enregistrement vidéo, baptisé APV (Advanced Photo Video), avec deux options :

APV HQ: ~1,5 Go de stockage par minute,

APV LQ : ~750 Mo par minute.

Cette fonctionnalité viserait à améliorer la qualité des vidéos professionnelles, un peu à la manière du format ProRes sur iPhone.

Spécifications techniques attendues

En dehors de la partie photo, le Galaxy S26 Ultra devrait être un raffinement du Galaxy S25 Ultra, avec :

Processeur : Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy

Batterie : 5,500 mAh

Charge rapide : 60 W filaire

Recharge sans fil : compatibilité Qi2 (accessoires magnétiques à la MagSafe)

Design : un châssis plus fin, légèrement plus grand et plus arrondi que le S25 Ultra

Une évolution en douceur

Cette fuite confirme que Samsung semble miser sur la continuité plutôt que sur la révolution. Pas de nouveaux capteurs spectaculaires, pas de changements radicaux dans la configuration photo — tout indique que les améliorations viendront surtout du traitement logiciel et de l’intégration de l’intelligence artificielle.

Le Galaxy S26 Ultra ne révolutionnera pas la photo mobile, mais il pourrait miser sur l’optimisation, la stabilité, et de nouveaux outils d’IA pour rester en tête du marché haut de gamme.

Une mise à jour « S » dans l’esprit — mais pas encore la grande refonte attendue.