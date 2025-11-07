Sora explose sur Android : 470 000 téléchargements le premier jour

Le lancement de Sora sur Android démarre en trombe. Selon les estimations du cabinet d’analyse Appfigures relayées par TechCrunch, l’application vidéo à base d’IA d’OpenAI aurait enregistré environ 470 000 téléchargements sur le Google Play Store lors de sa première journée de disponibilité — un démarrage bien plus fort que sur iOS.

Un lancement Android 4 fois plus puissant que sur iOS

Selon les premiers chiffres publiés, 470 000 installations sur Android ont été enregistrées le premier jour, contre environ 110 000 à 360 000 sur iOS (selon les estimations révisées d’Appfigures). Cela représente une croissance de 327 % entre les deux plateformes.

Mais attention : la comparaison n’est pas totalement équitable. Sur iOS, Sora était limitée aux États-Unis et au Canada, et accessible uniquement sur invitation. Sur Android, l’application est disponible dans sept marchés : États-Unis, Canada, Japon, Corée du Sud, Taïwan, Thaïlande et Vietnam.

De plus, OpenAI a levé la restriction d’invitation fin octobre dans ses principaux pays.

Sora, l’app d’IA qui génère des vidéos à la manière de TikTok

Développée par OpenAI (la société derrière ChatGPT), Sora permet de créer des vidéos générées par IA à partir de simples prompts textuels. Les utilisateurs peuvent aussi s’intégrer dans leurs créations grâce à la fonction Cameos, qui anime leurs visages et ceux de leurs amis via l’intelligence artificielle.

Les vidéos apparaissent dans un fil vertical façon TikTok, permettant de découvrir facilement les créations des autres.

Une concurrence qui s’intensifie

Au total, l’application Sora sur iOS avait dépassé le million de téléchargements en une semaine, se hissant en tête du classement gratuit de l’App Store US, où elle reste aujourd’hui n° 4.

Le succès de Sora intervient alors que la concurrence s’intensifie sur le marché des applications d’IA créative. En effet, Meta AI vient de lancer sa propre application mobile en Europe, après un lancement initial aux États-Unis, et d’autres acteurs, comme Runway, Pika Labs ou Kaiber travaillent aussi sur la génération vidéo IA.

Avec ce lancement réussi, Sora confirme son potentiel viral et renforce la présence d’OpenAI sur le mobile.

L’application pourrait devenir, à terme, le « TikTok de l’IA générative », un espace où chacun peut créer, explorer et partager des vidéos animées par intelligence artificielle — sans aucune compétence technique.