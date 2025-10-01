Accueil » Sora 2 est là : OpenAI lance un réseau social vidéo IA pour défier TikTok et Meta

Sora 2 est là : OpenAI lance un réseau social vidéo IA pour défier TikTok et Meta

OpenAI continue d’étendre son univers au-delà de ChatGPT. Ce mardi, la société a dévoilé Sora 2, un nouveau modèle de génération audio-vidéo qui succède à la première version lancée l’an dernier.

Mais, la vraie surprise vient de l’application sociale Sora, une plateforme pensée pour partager ses créations dans un flux algorithmique proche de TikTok ou Instagram Reels.

Sora 2 représente un bond en avant considérable en termes de réalisme, d’adhérence et de simulation du monde.

Des vidéos plus réalistes, respectant les lois de la physique

OpenAI promet des vidéos plus crédibles que jamais :

Un ballon de basket manqué rebondira sur le panneau, au lieu de « téléporter » magiquement dans le panier.

Les exemples publics incluent du volley de plage, des figures de skateboard ou encore des plongeons à la piscine.

L’idée est de corriger les dérives des anciens modèles « trop optimistes » qui déformaient la réalité pour coller au prompt.

La nouveauté : les « cameos »

L’app Sora introduit un concept inédit : les « cameos ».

Les utilisateurs peuvent téléverser une courte vidéo d’eux-mêmes pour vérifier leur identité et capturer leur apparence.

pour vérifier leur identité et capturer leur apparence. Ils peuvent ensuite s’intégrer dans n’importe quelle scène générée .

. Il est aussi possible de partager son apparence avec des amis, qui pourront alors inclure plusieurs personnes dans une même vidéo.

OpenAI estime que ce mécanisme de « cameos » est la meilleure manière de vivre la magie de Sora 2.

Un réseau social IA… mais sous invitation

L’application Sora iOS est disponible dès aujourd’hui aux États-Unis et au Canada.

aux États-Unis et au Canada. Le déploiement international suivra rapidement.

Pour l’instant, la plateforme est sur invitation uniquement , mais les abonnés ChatGPT Pro auront accès au modèle Sora 2 Pro.

, mais les abonnés ChatGPT Pro auront accès au modèle Sora 2 Pro. Le service est gratuit au lancement, avec une monétisation prévue uniquement via des crédits payants en cas de forte demande.

Sécurité et modération au cœur du projet

OpenAI devra gérer des défis sensibles :

Les utilisateurs peuvent révoquer l’accès à leur image à tout moment, mais le risque de dérives demeure (deepfakes, contenus trompeurs, etc.).

à tout moment, mais le risque de dérives demeure (deepfakes, contenus trompeurs, etc.). Les recommandations de l’app se basent sur l’activité Sora, la localisation, les interactions passées et l’historique ChatGPT (désactivable).

Des contrôles parentaux intégrés via ChatGPT permettent de limiter le scroll infini, désactiver la personnalisation algorithmique et contrôler les messages privés.

Un pari face à TikTok, Meta et Google

Le lancement de Sora intervient alors que la concurrence s’organise :

Meta a annoncé « Vibes », son propre flux vidéo IA.

Google développe Veo 3 pour YouTube.

En entrant dans l’arène des plateformes sociales, OpenAI prend un virage stratégique : transformer ses modèles en expériences sociales virales.