Sora, l’app vidéo d’OpenAI, cartonne dès son lancement malgré un accès sur invitation uniquement

Encore en phase d’invitation seulement et limitée aux États-Unis et au Canada, l’application mobile Sora d’OpenAI s’impose déjà comme un phénomène.

Selon les données d’Appfigures relayé par TechCrunch, l’app a enregistré 56 000 téléchargements dès son premier jour, avant d’atteindre 164 000 installations en deux jours (30 septembre et 1er octobre). Résultat : Sora occupe déjà la 3ᵉ place du classement global de l’App Store US.

Avec 56 000 téléchargements au lancement, Sora fait mieux que Claude (21 000) d’Anthropic et Copilot (7 000) de Microsoft. Elle se hisse même au niveau de Grok, l’app d’Elon Musk (56 000), et juste derrière les poids lourds ChatGPT (81 000) et Gemini de Google (80 000).

Si la comparaison est un peu biaisée — Sora restant sur invitation uniquement —, ces chiffres montrent un engouement massif pour les outils de génération vidéo IA côté grand public.

Sora: La vidéo IA, futur réseau social ?

Sora se distingue par son approche plus « sociale » que les simples assistants textuels : l’app place la création vidéo IA dans les mains des utilisateurs, façon réseau créatif. Ce positionnement explique sans doute pourquoi, malgré ses restrictions d’accès, elle grimpe aussi vite dans les classements. À titre de repère :

ChatGPT avait atteint la 1ʳᵉ place de l’App Store US dès son deuxième jour,

Grok s’était hissé à la 4ᵉ place,

Gemini à la 6ᵉ,

Copilot seulement à la 19ᵉ,

et Claude à la 78ᵉ.

En clair : Sora confirme la soif du grand public pour la vidéo générée par IA. Avec un tel départ, et alors que l’app n’est même pas ouverte à tous, OpenAI signe l’un des lancements les plus remarqués de l’année.