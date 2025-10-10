Accueil » Sora : l’application vidéo d’OpenAI dépasse le million de téléchargements en moins de 5 jours

L’application sociale d’OpenAI dédiée à la génération de vidéos par intelligence artificielle, Sora, connaît un démarrage fulgurant.

Selon Bill Peebles, responsable du projet, Sora a dépassé le million de téléchargements en moins de cinq jours après son lancement — un record qui surpasse même celui de ChatGPT à sa sortie, malgré son accès limité sur invitation.

Un lancement record pour l’application Sora

Dévoilée le 30 septembre 2025 sur iOS, Sora permet aux utilisateurs de faire défiler un fil de vidéos générées par IA, mais aussi d’en créer eux-mêmes grâce au modèle de génération vidéo Sora 2.

Une fonction baptisée « Cameos » permet également d’intégrer son propre visage ou celui d’un ami dans une vidéo produite par l’IA.

Une polémique autour des contenus et du droit d’auteur

Le succès fulgurant de Sora s’accompagne déjà de controverses liées aux droits d’auteur. Certains utilisateurs ont commencé à générer des vidéos mettant en scène des personnages protégés dans des contextes peu flatteurs pour les marques concernées.

Face à cette dérive, OpenAI a rapidement réagi, en offrant davantage de contrôle aux détenteurs de droits pour limiter l’usage non autorisé de leurs propriétés intellectuelles.

L’entreprise a aussi introduit des paramètres de gestion de l’image personnelle, permettant à chacun de déterminer comment sa ressemblance peut être utilisée dans Sora.

OpenAI promet des ajustements rapides

« L’équipe travaille dur pour suivre la croissance explosive », a déclaré Bill Peebles sur X. « De nouvelles fonctionnalités et des correctifs pour réduire la surmodération arrivent bientôt ! ».

Pour l’instant, l’application Sora n’est disponible qu’aux États-Unis et au Canada, mais elle s’est déjà hissée en tête du classement de l’App Store d’Apple.

Sora, un nouveau terrain d’expérimentation sociale pour OpenAI

Avec Sora, OpenAI ne se contente pas d’un outil de génération vidéo : la firme cherche à créer une plateforme sociale autour de la créativité IA, un peu à la croisée de TikTok et Runway.

Mais ce succès rapide soulève déjà des défis : modération, droit à l’image, et gestion de la viralité des contenus IA. Si OpenAI parvient à trouver le bon équilibre, Sora pourrait bien devenir la première application de création vidéo grand public alimentée par IA à s’imposer mondialement.