L’application de génération vidéo Sora d’OpenAI est désormais disponible sur Android

OpenAI continue d’étendre son écosystème d’outils créatifs basés sur l’IA. Après un lancement retentissant sur iOS en septembre, l’application vidéo Sora est désormais disponible sur Android, via le Google Play Store.

L’application arrive dans plusieurs pays, dont les États-Unis, le Canada, le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, la Thaïlande et le Vietnam, selon l’annonce officielle faite mardi.

Qu’est-ce que Sora ?

Sora est une application qui permet de créer, partager et remixer des vidéos générées par intelligence artificielle.

Elle combine les capacités de génération vidéo d’OpenAI avec une interface proche de TikTok, où les utilisateurs peuvent explorer un fil infini de contenus IA, créer leurs propres clips à partir de textes ou d’images, et se mettre en scène grâce à la fonction « cameo », qui insère le visage de l’utilisateur ou de ses amis dans une vidéo générée.

Depuis sa sortie sur iOS, Sora a dépassé le million de téléchargements en cinq jours, un record pour une app IA grand public.

Les nouveautés de la version Android

La version Android intègre également les dernières fonctions de Sora, dont :

Les « character cameos » : des avatars réutilisables permettant d’apparaître dans plusieurs créations.

Des outils de remix pour modifier et réinterpréter les vidéos existantes.

Une meilleure gestion des projets collaboratifs, avec possibilité d’échanger directement entre créateurs via l’app.

Polémiques et ajustements récents

Malgré son succès, Sora est déjà au cœur de controverses liées aux deepfakes et aux droits d’auteur. De nombreux créateurs et ayants droit ont critiqué la politique initiale d’OpenAI, qui obligeait les artistes à se désinscrire (« opt-out ») pour empêcher l’utilisation de leurs œuvres dans la base d’entraînement.

Face à la pression, OpenAI a inversé sa politique : désormais, les ayants droit peuvent interdire par défaut l’utilisation de leurs contenus et disposeront d’un contrôle accru sur les usages de leurs créations.

Vers une monétisation des « cameos »

Autre nouveauté majeure : OpenAI prévoit de permettre aux ayants droit de facturer l’utilisation d’avatars ou de personnages protégés. Par exemple, un studio pourrait autoriser les utilisateurs à insérer un personnage de film ou de série dans une vidéo Sora — contre rémunération.

Cela ouvre la voie à un nouveau modèle économique pour les licences numériques et la création de contenu IA.

Sora, entre prouesse technologique et zone grise éthique

Avec Sora, OpenAI démocratise la création vidéo par IA à un niveau jamais vu — un outil aussi puissant que controversé.

Entre créativité illimitée et risques de dérives (deepfakes, appropriation d’images, monétisation d’avatars humains), Sora symbolise le futur de la vidéo générée par IA, où la frontière entre fiction et réalité devient plus floue que jamais.