GTA 6 est encore repoussé, la nouvelle date de sortie est fixée au 19 novembre 2026

L’attente va se prolonger encore un peu pour les fans de GTA. Rockstar Games a officiellement annoncé un nouveau report de Grand Theft Auto VI, alias GTA 6, dont la sortie est désormais fixée au jeudi 19 novembre 2026.

GTA 6 : Un an de retard cumulé depuis l’annonce initiale

Initialement prévu pour l’automne 2025, puis repoussé une première fois au 26 mai 2026, le titre subit donc un deuxième report de 6 mois. En tout, la sortie du jeu a été décalée d’environ un an complet.

Dans un message publié sur X (anciennement Twitter), Rockstar a déclaré : « Nous sommes désolés d’ajouter encore du temps à ce qui a déjà été une longue attente, mais ces quelques mois supplémentaires nous permettront d’achever le jeu avec le niveau de finition que vous attendez et méritez ».

Le studio remercie également les joueurs pour leur patience et leur soutien, affirmant être « incroyablement enthousiaste à l’idée de faire découvrir la vaste région de Leonida et le retour à Vice City moderne ».

Take-Two défend la décision de Rockstar

Le PDG de Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, a apporté quelques précisions lors d’une interview accordée à The Game Business : « Quand nous fixons une date, nous y croyons vraiment. Si un jeu a besoin de plus de temps pour atteindre le meilleur niveau de qualité possible, nous lui accordons ce temps. C’est exactement ce qui s’est passé ici ».

Il assure que ce délai ne remet pas en cause la stratégie de sortie, qui reste dans le même exercice fiscal, et qu’il s’agit d’un « excellent créneau de lancement » selon Take-Two.

Zelnick précise aussi : « Ce n’est pas si loin si l’on considère tout ce qu’il faut préparer avant la sortie, notamment le marketing et la distribution. Nous voulons donner aux joueurs une date claire et réaliste ».

Retour à Vice City : un duo au cœur du chaos

GTA 6 se déroulera dans l’État fictif de Leonida, inspiré de la Floride, et proposera un retour tant attendu à Vice City. Le jeu mettra en scène deux protagonistes : Jason Duval, et Lucia Caminos, première héroïne féminine jouable de la série.

Selon Rockstar, « Jason et Lucia savent que le monde est contre eux, mais après un coup qui tourne mal, ils se retrouvent plongés au cœur d’un vaste complot criminel et doivent compter l’un sur l’autre pour survivre ».

Plateformes confirmées et contexte de production

Le jeu sortira sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S. Aucune version PC n’a encore été confirmée, mais elle arriverait probablement plus tard, comme pour les précédents opus.

Le développement de GTA 6 a été particulièrement scruté ces derniers mois. Rockstar a récemment été accusé de « licenciements antisyndicaux » après avoir renvoyé une trentaine d’employés. Le studio affirme que ces départs concernaient uniquement des fuites d’informations confidentielles et n’étaient pas liés à des activités syndicales.

Réactions des joueurs : entre frustration et compréhension

Sur les réseaux sociaux, la nouvelle du report a suscité un mélange de déception et de résignation : Certains fans expriment leur frustration après des années d’attente, d’autres estiment qu’il vaut mieux laisser le temps au studio de peaufiner le jeu pour éviter un lancement bâclé, à l’image d’autres grands titres sortis trop tôt.

Certains joueurs plaisantent même en disant qu’ils auront le temps d’économiser pour une nouvelle console ou un PC avant la sortie.

Après plus d’une décennie d’attente depuis GTA V, Rockstar semble jouer la carte de la prudence absolue. Le studio préfère visiblement retarder encore un peu l’inévitable pour livrer un jeu techniquement irréprochable — un pari risqué face à une communauté aussi impatiente que fidèle.

« Better late than buggy. », C’est sans doute la devise que Rockstar veut retenir pour son retour à Vice City.