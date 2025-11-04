Accueil » iOS 26.1 est disponible : le réglage « Liquid Glass » pour réduire la transparence

Apple vient de publier la mise à jour iOS 26.1, disponible dès aujourd’hui pour tous les iPhone compatibles. Cette version, la plus importante depuis la sortie d’iOS 26 en septembre, introduit plusieurs nouveautés très attendues — dont la possibilité de désactiver l’effet de transparence « Liquid Glass », jugé gênant par certains utilisateurs.

Liquid Glass : enfin un vrai contrôle sur la transparence avec iOS 26.1

Le nouvel effet « Liquid Glass », arrivé avec iOS 26, ajoutait des effets de transparence sur les boutons, onglets et notifications. Mais, plusieurs utilisateurs se plaignaient d’un manque de lisibilité, notamment sur les fonds clairs.

Avec iOS 26.1, Apple ajoute un interrupteur de réglage permettant de choisir entre :

Transparent : effet de transparence accentué, laissant apparaître le contenu en dessous.

Teinté : effet plus opaque et contrasté, facilitant la lecture.

Pour y accéder : Réglages > Luminosité et affichage > Liquid Glass

Traduction en direct : plus de langues via Apple Intelligence

Autre amélioration majeure : le mode « Traduction en direct » d’Apple Intelligence devient plus complet lorsqu’il est utilisé avec les AirPods (Pro 2, Pro 3, AirPods 4). Les langues désormais prises en charge : Chinois (simplifié et traditionnel), Japonais, Coréen et Italien.

Apple étend ainsi la fonction de traduction simultanée, qui permet d’écouter ou de parler dans une langue et d’obtenir une traduction audio instantanée dans une autre.

Améliorations Apple Music et AirPlay

Vous pouvez désormais faire glisser le mini-lecteur Apple Music pour passer à la piste suivante ou précédente.

Le mode AutoMix fonctionne maintenant aussi en AirPlay.

Nouveaux gestes et réglages pratiques

Vous pouvez balayer pour éteindre un réveil ou un minuteur, un clin d’œil nostalgique au « Slide to unlock » de l’iPhone original.

Une nouvelle option permet de désactiver le geste d’ouverture rapide de l’appareil photo depuis l’écran verrouillé (Réglages > Appareil photo > Balayer pour ouvrir).

Contrôle du gain désormais possible pour les micros USB externes lors des enregistrements.

Vous pouvez choisir l’emplacement de sauvegarde des fichiers enregistrés localement.

Appareils compatibles iOS 26.1

Cette mise à jour est disponible pour tous les modèles à partir de l’iPhone 11 jusqu’à la série iPhone 17, y compris :

iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max

iPhone 12/12 mini/12 Pro/12 Pro Max

iPhone 13/13 mini/13 Pro/13 Pro Max

iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max

iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max

iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max

iPhone 17/iPhone Air/17 Pro/17 Pro Max

Pour l’installer : Réglages > Général > Mise à jour logicielle.

Avec iOS 26.1, Apple répond à plusieurs critiques formulées après la sortie d’iOS 26. La marque mise sur une meilleure accessibilité visuelle, des fonctions IA plus utiles, et de petites améliorations du confort d’usage.

Cette mise à jour, bien que modeste en apparence, marque un pas vers un iPhone plus personnalisable et plus intelligent — tout en restant fidèle à la philosophie d’Apple : « moins de gêne, plus d’efficacité ».