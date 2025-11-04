Accueil » Huawei Mate 70 Air : le design micro-quad-curved pour une meilleure ergonomie

Huawei Mate 70 Air : le design micro-quad-curved pour une meilleure ergonomie

Huawei Mate 70 Air : le design micro-quad-curved pour une meilleure ergonomie

Alors que Apple mise tout sur la minceur avec son iPhone Air, Huawei semble suivre un tout autre chemin. Son Mate 70 Air, dont les premières images et rumeurs circulent déjà sur Weibo, privilégierait l’autonomie et la polyvalence à tout prix — quitte à s’éloigner du concept ultra-fin traditionnel.

Les précommandes sont d’ailleurs déjà ouvertes en Chine avant sa présentation officielle prévue pour le jeudi 6 novembre.

Un design inspiré du Mate 70 Pro, mais plus ergonomique

Les clichés partagés sur Weibo montrent un smartphone aux bords arrondis et au cadre central légèrement incurvé, proche du design du Mate 70 Pro. Ce choix devrait améliorer la prise en main, contrairement à certains modèles très plats comme le Galaxy S25 Edge ou l’iPhone Air.

Les rumeurs évoquent également un écran micro-quad-curved, c’est-à-dire légèrement incurvé sur les quatre côtés, offrant un rendu visuel immersif sans compromettre la solidité.

Une batterie géante pour une autonomie record

Là où Apple mise sur la finesse et accepte un petit compromis sur la batterie, Huawei fait tout l’inverse : le Mate 70 Air embarquerait une batterie massive de 6 500 mAh, soit plus du double de celle de l’iPhone Air (3 149 mAh). La recharge serait assurée par : 66 W en USB-C, permettant une charge complète en environ 45 minutes selon les estimations.

De quoi positionner ce modèle comme l’un des « Air » les plus endurants du marché, au détriment d’un profil ultrafin.

Un appareil photo plus ambitieux que la concurrence

Contrairement aux smartphones « Air » concurrents, souvent limités à deux capteurs, le Mate 70 Air intégrerait un triple module photo :

Capteur principal de 50 mégapixels,

Ultra grand-angle de 13 mégapixels,

Téléobjectif périscope de 8 mégapixels,

Capteur multispectral pour une colorimétrie plus naturelle et une meilleure précision des tons de peau.

Ce dernier composant permettrait à Huawei d’améliorer encore la reproduction des couleurs et la balance des blancs, un domaine où la marque excelle déjà.

Performances et exclusivité

Bien que la fiche technique complète ne soit pas encore officielle, le Mate 70 Air devrait partager plusieurs composants avec les modèles supérieurs de la gamme Mate 70, probablement avec un processeur Kirin maison et un écran OLED 120 Hz.

Comme souvent avec Huawei depuis les sanctions américaines, le téléphone restera vraisemblablement exclusif au marché chinois dans un premier temps.

Une autre vision du smartphone « Air »

Alors que la tendance est à l’ultra-minceur — parfois au détriment du confort, de l’autonomie ou de la photo — Huawei prend le contrepied.

Le Mate 70 Air se présente comme une alternative pragmatique : une version « Air » qui respire la puissance plutôt qu’un gadget de design extrême.

Deux visions du mot « Air », mais un seul but : séduire les utilisateurs exigeants.