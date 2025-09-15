Accueil » Apple déploie officiellement iOS 26, une refonte majeure avec Liquid Glass !

Apple déploie officiellement iOS 26, une refonte majeure avec Liquid Glass !

Apple déploie officiellement iOS 26, une refonte majeure avec Liquid Glass !

Quelques jours après le lancement des iPhone 17, Apple déploie officiellement iOS 26, sa nouvelle version logicielle. Plus qu’une simple mise à jour annuelle, c’est la plus grande refonte depuis iOS 7 en 2013.

Elle inaugure une nouvelle identité visuelle baptisée Liquid Glass, introduit un mode d’économie intelligent, et intègre plusieurs fonctions boostées par Apple Intelligence.

La mise à jour est en cours de déploiement progressif et concerne tous les modèles à partir de l’iPhone 11.

Liquid Glass : une interface repensée en profondeur

La grande nouveauté est visuelle. Avec Liquid Glass, Apple abandonne les interfaces classiques pour adopter une apparence proche du verre réel. Les menus, boutons et fenêtres ne sont plus simplement transparents : ils réfractent la lumière de manière réaliste, créant une expérience immersive et unique.

Apple a même fabriqué de véritables icônes en verre pour étudier les effets lumineux avant de reproduire ce rendu en logiciel. Le résultat est spectaculaire, mais aussi plus exigeant pour la batterie. Heureusement, une nouvelle fonction vient compenser ce surcroît de consommation.

Adaptive Power Mode : une autonomie plus intelligente

Avec Adaptive Power Mode, iOS 26 apprend de vos habitudes pour prolonger l’autonomie. Le système peut :

limiter la puissance processeur d’une application gourmande,

ajuster automatiquement la luminosité,

moduler l’utilisation d’autres ressources système.

Cette fonction sera particulièrement cruciale pour l’iPhone Air, au format très fin et doté d’une batterie réduite.

iMessage : enfin à la hauteur des applications modernes

Après des années de retard, iMessage fait un bond en avant avec des fonctions attendues depuis longtemps :

affichage en temps réel de qui est en train d’écrire dans un groupe,

possibilité d’ajouter un contact directement depuis une discussion,

sélection d’un passage précis dans un message pour le copier,

création de sondages dans les conversations,

ajout d’arrière-plans personnalisés aux discussions.

Ces nouveautés rapprochent iMessage de concurrents comme WhatsApp ou Telegram.

Apple Intelligence : des appels gérés par l’IA

Deux outils d’Apple Intelligence se distinguent particulièrement :

Call Screening : l’IA répond aux appels inconnus, demande le nom et la raison de l’appel, filtrant ainsi les spams.

Hold Assist : lors d’un appel où vous êtes mis en attente, l’IA reste en ligne et vous prévient lorsque l’interlocuteur est disponible.

Des fonctions pensées pour gagner du temps et réduire la frustration des appels indésirables ou interminables.

Aperçu et AutoMix : utilitaire et divertissement

Aperçu, bien connu sur Mac, arrive enfin sur iPhone. Il permet d’ouvrir, annoter et modifier des PDF ou des images directement depuis le smartphone.

AutoMix fait son entrée dans Apple Music. Cette fonction fond les morceaux les uns dans les autres, comme le ferait un DJ, pour une écoute fluide et festive.

CarPlay devient plus complet

Avec iOS 26, CarPlay gagne en fluidité et en utilité :

réponses rapides aux messages avec Tapbacks,

affichage des appels entrants moins intrusif,

intégration des Live Activities pour suivre un trajet ou une livraison,

possibilité de streamer des vidéos via AirPlay lorsque le véhicule est à l’arrêt.

Une mise à jour déjà disponible

iOS 26 est en cours de déploiement mondial, avec un envoi progressif par vagues. Pour vérifier sa disponibilité : Réglages > Général > Mise à jour logicielle > Installer iOS 26.

Les iPhone 17 sont livrés directement avec cette version.