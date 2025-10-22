Accueil » iOS 26.1 : Le nouveau réglage qui vous permet de réduire la transparence du design Liquid Glass

Après les retours mitigés des utilisateurs sur son nouveau design Liquid Glass, Apple a décidé d’ajouter un réglage pour réduire la transparence dans l’interface d’iOS 26. Cette nouveauté fait son apparition dans la version développeur d’iOS 26.1 bêta 4.

Un nouveau réglage « Liquid Glass » dans les paramètres

Les développeurs inscrits au programme peuvent déjà installer iOS 26.1 bêta 4 et découvrir ce nouveau menu « Liquid Glass » dans : Réglages → Luminosité et affichage → Liquid Glass.

Deux options sont désormais proposées :

Clair : conserve l’effet de transparence complet de Liquid Glass, avec un rendu très vitreux sur l’ensemble de l’interface.

Teinté : applique un effet « verre dépoli », proche de celui d’iOS 18, avec plus d’opacité dans les menus, notifications et l’écran de verrouillage, sans toutefois modifier le Centre de contrôle, les icônes ou la bibliothèque d’apps.

Le mode « Teinté » réduit également le reflet irisé (le « rainbow shimmer ») qui apparaît lorsqu’on appuie sur certains éléments de l’interface.

Apple cherche un compromis

Ce n’est pas la première fois qu’Apple revient sur le rendu de Liquid Glass : la firme avait déjà modifié son intensité dans la bêta 2 d’iOS 26. Visiblement, la marque cherche cette fois à trouver un équilibre entre esthétique et lisibilité.

En effet, les utilisateurs d’iOS 26 sont partagés : certains apprécient la transparence et la fluidité du design, tandis que d’autres la jugent fatigante visuellement et parfois lourde pour les performances.

Avec cette nouvelle option, chacun pourra donc choisir entre une interface claire et translucide ou un rendu plus opaque et contrasté.

Autres nouveautés de la bêta 4

La mise à jour iOS 26,1 bêta 4 introduit aussi un petit ajout pratique : il est désormais possible de désactiver le geste « balayer pour ouvrir l’appareil photo » depuis l’écran verrouillé.

Le réglage se trouve dans : Réglages → Appareil photo → Balayer pour ouvrir l’appareil photo. Une option bienvenue pour éviter que quelqu’un ne puisse prendre des photos depuis votre iPhone sans déverrouiller l’appareil.

En résumé, avec iOS 26.1, Apple donne enfin aux utilisateurs le contrôle du rendu visuel de Liquid Glass, l’un des designs les plus polarisants introduits ces dernières années sur iPhone.