OnePlus 15 : le gaming mobile est réinventé avec l'architecture tri-puce et 165 fps

OnePlus a officiellement levé le voile sur une toute nouvelle suite technologique dédiée au jeu mobile, baptisée OnePlus Gaming Technology, qui fera ses débuts avec la série OnePlus 15 lors de son lancement le 13 novembre en Inde.

Cette initiative marque un tournant pour la marque : il ne s’agit plus seulement de booster les performances, mais de refondre entièrement l’architecture logicielle et matérielle du smartphone autour du jeu.

OP Gaming Core : le nouveau cœur du système

Au centre de cette révolution se trouve OP Gaming Core, un framework de performance développé en interne par OnePlus. Il comprend plus de 20 000 lignes de code propriétaire et 250 brevets déposés. L’objectif : réorganiser la gestion de la puissance de calcul à la base d’Android pour réduire la charge du processeur de plus de 20 %, tout en maintenant des taux d’images constants, même dans les jeux les plus exigeants.

Le secret ? Un tout nouveau planificateur de tâches baptisé OnePlus CPU Scheduler, qui remplace le traditionnel Completely Fair Scheduler d’Android.

Ce dernier réduit de 22,74 % les instructions CPU nécessaires aux tâches critiques de jeu, permettant une meilleure stabilité et une réactivité accrue.

Next-Gen HyperRendering : une refonte complète du pipeline graphique

OnePlus introduit également un nouveau moteur graphique : Next-Gen HyperRendering, une technologie de rendu maison qui repense le fonctionnement du pipeline GPU.

+80 % d’efficacité par image rendue.

Rendu et interpolation des frames intégrés directement dans le chipset principal.

Résultat : une expérience 120 fps fluide, avec une consommation énergétique réduite et moins de surchauffe.

C’est une approche similaire à celle utilisée sur PC gaming haut de gamme, adaptée ici à l’univers mobile.

Performance Tri-Chip System : trois puces pour dominer le jeu

Pour accompagner son logiciel, OnePlus introduit une architecture matérielle à trois puces, baptisée Performance Tri-Chip System :

Puce Fonction : Performance Chip Basée sur le Snapdragon 8 Elite Gen 5, gère les calculs lourds et les optimisations du moteur de jeu.

Touch Chip Une puce dédiée à la réponse tactile ultra-rapide avec un échantillonnage instantané à 3200 Hz.

Wi-Fi G2 Chip Optimise la connectivité grâce à la technologie SmartLink, maintenant une connexion stable même en zone à faible signal.

Cette architecture triple-puce est pensée pour réduire la latence globale, accélérer les commandes tactiles et éviter les pertes de connexion en ligne.

OP FPS Max et écran 165 Hz : la fluidité avant tout

OnePlus inaugure également OP FPS Max, un écosystème haute fréquence d’images destiné à maximiser la fluidité.

Écran 165 Hz avec support natif 165 fps.

Ajustements conjoints entre le processeur, le GPU et l’écran.

Compatibilité avec les titres populaires optimisés pour ce framerate.

Avec ce système, OnePlus vise à établir un nouveau standard dans le gaming mobile, rivalisant avec les meilleurs appareils gaming dédiés comme les ASUS ROG Phone ou RedMagic.

Une vision unifiée du gaming mobile

La OnePlus Gaming Technology suite n’est pas une simple collection d’outils : c’est une refonte complète du stack Android pour transformer les smartphones OnePlus en véritables consoles de poche. “Nous voulons offrir une expérience de jeu digne d’un PC haut de gamme, mais dans la paume de votre main”, a déclaré un responsable de la division Gaming de OnePlus.

Entre optimisation logicielle, innovation matérielle et intégration IA, cette approche positionne OnePlus comme un nouvel acteur clé du jeu mobile haute performance, juste avant la saison des fêtes 2025.

OnePlus 15, une console déguisée en smartphone

Avec cette suite “Gaming Technology”, OnePlus change la donne dans l’univers Android. Son approche hybride — mêlant ingénierie logicielle de bas niveau, hardware sur mesure et optimisation graphique intelligente — place le OnePlus 15 parmi les smartphones les plus prometteurs pour les gamers.

Un smartphone, trois puces, zéro compromis : OnePlus veut redéfinir le gaming mobile.