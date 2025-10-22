Accueil » Honor Magic 8 Pro : le nouveau roi du zoom qui détrône l’iPhone 17 Pro Max

L’iPhone 17 Pro Max vient tout juste d’être sacré meilleur photophone du marché, surpassant le Galaxy S25 Ultra de Samsung dans les tests de zoom. Mais à peine auréolé de ce titre, le flagship d’Apple vient déjà d’être battu — cette fois par le Honor Magic 8 Pro et son impressionnante configuration photo.

Quand Honor surpasse Apple sur son propre terrain

L’iPhone 17 Pro Max a impressionné avec son téléobjectif de 48 mégapixels offrant un zoom optique 4x, une belle amélioration par rapport aux précédents modèles.

Mais, le Magic 8 Pro pousse la barre bien plus haut : il embarque un téléobjectif périscope de 200 mégapixels avec autofocus multidirectionnel (PDAF), stabilisation optique (OIS) et zoom optique 3,7x.

Le véritable tour de force, c’est sa stabilisation d’image CIPA 5.5, la première du genre dans l’industrie. Elle permet de compenser les tremblements jusqu’à 5,5 stops, l’équivalent d’une photo prise à main levée à 1/10 s sans flou.

Le test du « zoom en hélicoptère » qui fait la différence

Pour prouver les capacités de son nouveau fleuron, Honor a organisé un test de nuit spectaculaire depuis un hélicoptère, opposant le Magic 8 Pro à l’iPhone 17 Pro Max. Résultat : les clichés du Magic 8 Pro sont plus lumineux, plus nets et mieux détaillés, même dans des conditions de très faible luminosité.

Cette prouesse est rendue possible par le moteur AiMAGE (Honor Nox Engine), qui combine traitement d’image avancé et IA pour améliorer la clarté et la dynamique sur les longues focales.

Détails techniques du téléobjectif du Magic 8 Pro :

Capteur périscope 1/1,4 pouce — parmi les plus grands du marché

Ouverture f/2.6 ultra-large

Stabilisation CIPA 5.5 — record de l’industrie

Moteur AiMAGE Honor Nox pour une optimisation IA des couleurs et de la netteté

Le nouveau rival des « Max »

Grâce à cette combinaison d’ingénierie optique et d’algorithmes maison, le Honor Magic 8 Pro s’impose comme un sérieux concurrent des modèles « Max » et « Ultra » des marques premium. Honor ne se contente plus de suivre les leaders : avec le Magic 8 Pro, la marque chinoise revendique clairement sa place sur le podium des meilleurs photophones du monde.