Accueil » Huawei Nova Flip S : un Kirin 8000 et un écran 120 hz pour un prix de 460 €

Huawei Nova Flip S : un Kirin 8000 et un écran 120 hz pour un prix de 460 €

Huawei Nova Flip S : un Kirin 8000 et un écran 120 hz pour un prix de 460 €

Huawei vient de lancer en Chine son dernier smartphone pliable compact, le Nova Flip S, et une fuite a enfin levé le voile sur le processeur qui l’anime. Bien que la marque n’ait pas précisé le nom de la puce lors de la présentation, un rapport de MyDrivers révèle que le Kirin 8000 est bien au cœur du Nova Flip S.

Huawei Nova Flip S : Détails techniques du chipset Kirin 8000

Le Kirin 8000 est un processeur maison conçu par Huawei, reposant sur une architecture octa-core :

1x Cortex-A77 à 2,4 GHz

3x Cortex-A77 à 2,189 GHz

4x Cortex-A55 à 1,84 GHz

GPU Mali-G610 pour la partie graphique.

C’est le même processeur que celui utilisé dans le Huawei Nova Flip, lancé en août 2025. Bien qu’il ne soit pas le plus puissant du catalogue Huawei (le Kirin 9010 équipe les modèles haut de gamme), il offre un excellent équilibre entre performance et efficacité énergétique pour un pliable compact.

Prix et disponibilité

Le Huawei Nova Flip S est proposé à partir de 3 488 yuans (~ 460 €), ce qui en fait le smartphone pliable le plus abordable de Huawei à ce jour.

Pour l’instant, il n’est commercialisé qu’en Chine, et la marque n’a pas encore confirmé une sortie internationale.

Le Nova Flip S conserve le design du modèle précédent, mais se décline dans deux nouvelles teintes élégantes : Celadon Blue (bleu céladon) et Feather Sand Black (noir sable plume). Il garde son format à clapet ultra-fin, pensé pour séduire les utilisateurs recherchant un pliable compact et stylé.

Écrans et interface :

Écran externe : carré de 2,14 pouces, ratio 1:1, compatible avec les widgets, les animaux animés et les fonctions de messagerie rapide.

Écran interne : OLED de 6,94 pouces, résolution 2690 × 1136, taux de rafraîchissement LTPO adaptatif de 1 à 120 Hz.

Le smartphone tourne sous HarmonyOS 5.1, avec une intégration logicielle plus fluide et des optimisations spécifiques pour l’usage pliable.

Appareils photo

Le Nova Flip S embarque un double module photo :

Capteur principal : 50 mégapixels

Capteur secondaire : 8 mégapixels (ultra grand-angle ou profondeur)

Les clichés devraient offrir une bonne qualité pour un pliable milieu de gamme, même si Huawei réserve ses capteurs les plus avancés à la série Mate.

Le Huawei Nova Flip S s’impose comme une option pliable élégante, performante et abordable. Avec son design raffiné, son écran fluide et la puce Kirin 8000 optimisée pour l’efficacité, Huawei offre ici une expérience premium à un prix bien plus doux que les Galaxy Z Flip 7 ou Oppo Find N5 Flip.

Reste à savoir si Huawei osera le lancer à l’international — ce qui pourrait enfin ouvrir le marché des pliables compacts à un public plus large.