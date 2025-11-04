Accueil » WhatsApp arrive sur l’Apple Watch : le test bêta pour la messagerie au poignet

WhatsApp arrive sur l’Apple Watch : le test bêta pour la messagerie au poignet

WhatsApp arrive sur l'Apple Watch : le test bêta pour la messagerie au poignet

Après des années d’attente, WhatsApp s’apprête à débarquer sur l’Apple Watch, apportant enfin une expérience de messagerie complète au poignet des utilisateurs d’iPhone.

WhatsApp teste une application Apple Watch

Meta a lancé une version bêta de WhatsApp pour Apple Watch via TestFlight sur iOS. Aucune annonce officielle n’a encore été faite, mais ce lancement indique que la sortie publique est imminente.

Cette version permet déjà :

Lire les messages WhatsApp directement sur la montre

Répondre aux messages (texte ou emoji)

Réagir aux messages avec des réactions rapides

Envoyer des messages vocaux sans sortir son iPhone

Jusqu’à présent, l’Apple Watch se contentait d’afficher les notifications WhatsApp, sans possibilité d’interagir avec les discussions. Cette nouvelle version change tout.

Une app compagnon, pas autonome

Comme sur les montres Wear OS, l’application WhatsApp pour Apple Watch fonctionne en tant qu’application compagnon. Cela signifie qu’elle nécessite un iPhone connecté avec l’application WhatsApp installée pour fonctionner.

Ce n’est donc pas une app indépendante — impossible de passer des appels ou d’utiliser WhatsApp sans l’iPhone à proximité. Mais pour la majorité des utilisateurs, cette intégration suffira largement au quotidien.

Disponibilité actuelle : uniquement pour les testeurs bêta de TestFlight. Une sortie grand public est attendue dans les prochaines semaines.

Comparaison avec d’autres messageries :

Messages (Apple) : reste la seule app native offrant une intégration complète.

Telegram : son app Watch a été abandonnée.

Messenger et Signal : aucune version Apple Watch.

WhatsApp comble donc un vide majeur dans l’écosystème Apple.

Une mise à jour « de l’année » ?

Pour beaucoup d’utilisateurs, cette nouveauté change tout : « Pouvoir répondre ou envoyer un message vocal depuis le poignet, sans sortir son iPhone, c’est enfin la vraie utilité d’une montre connectée ».

La possibilité d’enregistrer et d’envoyer des messages vocaux directement depuis l’Apple Watch est particulièrement saluée.

Cette intégration arrive tard, mais mieux vaut tard que jamais : WhatsApp devient enfin utile sur l’Apple Watch, et Meta comble une lacune de longue date dans son écosystème mobile.

Si vous utilisez déjà WhatsApp au quotidien, cette future app pourrait bien devenir votre mise à jour favorite de l’année.