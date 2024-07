Huawei nova Flip : Nouveau smartphone pliable abordable dévoilé

Huawei a récemment confirmé le lancement du nova Flip, le nouveau smartphone pliable abordable de la série nova, prévu pour le 5 août en Chine. Grâce aux informations révélées par Digital Chat Station, nous avons maintenant une vue d’ensemble des spécifications complètes de ce téléphone innovant.

Le Huawei nova Flip sera équipé d’un écran pliable LTPO de 6,94 pouces avec une résolution de 2 690 x 1 136 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Pour les selfies, le smartphone comportera une caméra de 32 mégapixels logée dans un poinçon. De plus, un écran OLED externe de 2,14 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz permettra de jouer à des mini-jeux, d’afficher des fenêtres dynamiques et de montrer des effets pendant les appels.

Sous le capot, le nova Flip sera propulsé par le nouveau chipset Kirin 9 series G-platform, accompagné de 12 Go de RAM. Les options de stockage varieront entre 256 Go, 512 Go et 1 To, offrant ainsi une grande flexibilité pour les utilisateurs.

Le nova Flip sera doté d’une caméra arrière principale de 50 mégapixels avec un capteur RYYB de 1/1,56 pouce et une ouverture f/1.9, assurant des photos de haute qualité même en basse lumière. Il sera accompagné d’une caméra ultra grand-angle de 8 mégapixels capable de prises de vue en super macro à 2 cm.

Autonomie et dimensions du nova Flip

Le smartphone intégrera une batterie de 4400 mAh compatible avec la charge rapide de 66W, garantissant une autonomie prolongée et une recharge rapide. La version en cuir du smartphone mesurera 15,08 mm d’épaisseur lorsqu’elle sera pliée et seulement 6,88 mm lorsqu’elle sera dépliée, avec un poids de 195 g. La version en verre, quant à elle, aura une épaisseur de 15,12 mm pliée et 6,9 mm dépliée, pesant 199 g. À titre de comparaison, le Galaxy Z Flip 6 mesure 6,99 mm d’épaisseur lorsqu’il est plié et 14,9 mm lorsqu’il est déplié. La coque pliable de Samsung ne pèse que 187 g.

En plus du nova Flip, Huawei présentera également la tablette phare MatePad Pro et la MatePad Air lors de son événement du 6 août. Les prix de ces nouveaux appareils seront révélés la semaine prochaine.

Le Huawei nova Flip s’annonce comme un smartphone pliable compétitif avec des spécifications impressionnantes et un design élégant.