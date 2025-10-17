Accueil » Huawei lance le Nova Flip S : le smartphone pliable le plus abordable de la marque

Huawei lance le Nova Flip S : le smartphone pliable le plus abordable de la marque

Huawei lance le Nova Flip S : le smartphone pliable le plus abordable de la marque

Comme les rumeurs le laissaient entendre, Huawei vient d’officialiser en Chine son nouveau Nova Flip S, successeur direct du premier Nova Flip. Ce nouveau modèle marque un tournant : il conserve un design haut de gamme tout en abaissant drastiquement le prix d’entrée dans l’univers des pliables Huawei.

Alors que le premier Nova Flip avait été lancé à 5 288 yuans (~ 635 €), le Nova Flip S démarre à seulement 3 488 yuans (~ 420 €) — un positionnement bien plus agressif.

Cela en fait le smartphone pliable le plus accessible de Huawei actuellement disponible en Chine.

Design : finesse et nouvelles couleurs

Le Nova Flip S conserve la même finesse de 6,9 mm et le poids plume de 195 g que son prédécesseur. Huawei y ajoute deux nouvelles finitions : Sky Blue et Feather Sand Black, aux côtés des coloris existants New Green, Zero White, Sakura Pink, et Star Black.

L’écran externe est toujours un carré de 2,14 pouces (480 × 480 pixels), mais il devient plus personnalisable avec :

Des thèmes animés (animaux, météo, etc.),

Des fonds d’écran DIY,

Et des affichages interactifs pour les appels et les notifications.

Les utilisateurs peuvent également ancrer des mini-apps (météo, calendrier, QR code, suivi de livraison) sur cet écran de couverture.

Écran interne et batterie

À l’intérieur, on retrouve un grand écran OLED LTPO de 6,9 pouces, avec une résolution de 1136×2698, et une fréquence adaptative de 1 à 120 Hz. Le système de charnière en goutte d’eau réduit la visibilité du pli et bénéficie d’une certification SGS Suisse garantissant 1,2 million de cycles d’ouverture/fermeture.

Côté endurance, le Nova Flip S embarque une batterie de 4 400 mAh compatible avec la charge rapide 66 W. Il propose aussi un capteur d’empreintes latéral et une résistance aux éclaboussures (certification IP pour un usage quotidien).

Appareils photo

Huawei équipe le Nova Flip S d’un double module photo :

50 mégapixels (f/1.9) pour le capteur principal,

8 mégapixels (f/2.2) pour l’ultra grand-angle.

En façade, on trouve une caméra selfie de 32 mégapixels, idéale pour les autoportraits en mode miroir grâce à l’écran externe. Les trois capteurs prennent en charge la vidéo 4K avec stabilisation AIS.

Nova Flip S : Performances et logiciel

Le Nova Flip S tourne sous HarmonyOS 5.1, mais Huawei n’a pas précisé le processeur utilisé — un détail qui intrigue, le constructeur ayant tendance à alterner entre ses puces Kirin et Snapdragon 4G selon les marchés.

Le Huawei Nova Flip S sera disponible en Chine dans deux configurations :