Tim Cook confirme que Apple va intégrer Gemini et Anthropic : Siri 2.0 sera un hub d'IA tiers

Apple continue d’accélérer sa stratégie d’intelligence artificielle. Dans une interview accordée à CNBC après la publication des résultats financiers du quatrième trimestre 2025, Tim Cook a confirmé que la marque à la pomme compte intégrer davantage de modèles d’IA tiers directement dans ses systèmes d’exploitation.

« Notre intention est d’intégrer plus de partenaires au fil du temps », a déclaré Cook, soulignant qu’Apple « fait de bons progrès » sur la prochaine génération de Siri.

Apple ouvre ses portes à plusieurs IA : ChatGPT, Gemini et plus encore

Apple a déjà franchi un cap majeur cette année en intégrant ChatGPT (OpenAI) dans Siri et d’autres applications via Apple Intelligence, son framework d’IA générative dévoilé à la WWDC 2024.

Mais, Cook confirme désormais que ChatGPT ne sera pas seul.

Selon les informations de CNBC et de Bloomberg :

Apple travaille sur une intégration de Google Gemini , actuellement en développement,

, actuellement en développement, des discussions seraient en cours avec Anthropic (Claude) et Perplexity AI ,

, et de nouveaux partenaires pourraient suivre « au fil du temps. »

« Nous avons l’intention de collaborer avec davantage de partenaires. Nous voulons offrir aux utilisateurs le choix, tout en gardant un haut niveau de confidentialité et de contrôle », a déclaré Tim Cook, PDG d’Apple.

Un Siri complètement repensé pour 2026

Apple prévoit de lancer la version « IA avancée » de Siri l’an prochain, probablement avec iOS 27 et macOS 27. Ce Siri 2.0 reposera sur une combinaison d’Apple Intelligence et de modèles externes comme ChatGPT et Gemini, permettant :

des réponses plus naturelles et contextuelles,

des tâches trans-apps (ex. « Résume mes mails, ajoute les événements au calendrier et partage-les avec Marie »),

et des suggestions proactives directement basées sur l’usage et les données locales.

Cette refonte fait partie de la vision d’Apple d’un assistant hybride, où le modèle d’Apple gère la confidentialité et le contexte local, tandis que les partenaires IA traitent les requêtes plus complexes (rédaction, génération d’images, recherche, etc.).

M&A et acquisitions d’IA toujours au menu

Tim Cook a aussi précisé que la firme restait ouverte à des acquisitions stratégiques dans le domaine de l’IA : « Nous sommes prêts à envisager des fusions et acquisitions si elles contribuent à notre feuille de route ». Depuis 2017, Apple a déjà acquis plus de 30 startups spécialisées en intelligence artificielle, dont WaveOne (IA vidéo) et DarwinAI (optimisation de modèles).

Ces rachats pourraient se multiplier alors qu’Apple cherche à renforcer ses modèles internes — notamment celui tournant sur ses puces M5 et A19 Pro.

Une approche Apple de l’IA : ouverte, mais contrôlée

Contrairement à Google ou Microsoft, Apple privilégie une IA localisée et respectueuse de la vie privée.

Les calculs de base se font en local sur l’appareil,

Les requêtes plus lourdes passent par un Private Cloud Compute : un cloud chiffré et temporaire, sans traçage utilisateur,

L’utilisateur peut choisir quel moteur d’IA tiers utiliser (OpenAI, Google, Anthropic, etc.).

Cette stratégie « ouverte mais éthique » vise à rassurer les utilisateurs et à différencier Apple dans un marché dominé par les grands modèles propriétaires.

Et la suite ?

Apple devrait présenter de nouveaux partenariats IA lors de la WWDC 2026. En clair : Apple abandonne l’idée d’une IA « fermée » et choisit une approche ouverte et modulaire, où l’utilisateur décidera quel moteur l’assiste.

Une stratégie pragmatique — et une manière pour Apple de rester dans la course à l’IA tout en gardant son ADN : le contrôle et la confidentialité.