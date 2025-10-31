Accueil » Apple bat son record : 102,5 milliards de dollars de revenus au meilleur trimestre de septembre de son histoire

Apple bat son record : 102,5 milliards de dollars de revenus au meilleur trimestre de septembre de son histoire

Apple bat son record : 102,5 milliards de dollars de revenus au meilleur trimestre de septembre de son histoire

Apple a publié ses résultats pour le quatrième trimestre fiscal 2025, clos le 27 septembre, et les chiffres confirment une performance record. La firme de Cupertino affiche un chiffre d’affaires trimestriel de 102,5 milliards de dollars, en hausse de 8 % sur un an, marquant ainsi le meilleur trimestre de septembre de son histoire.

Le bénéfice net atteint 27,5 milliards de dollars, en progression de 13 % par rapport à l’an dernier, soit 1,85 $ par action diluée (également +13 % sur un an, hors éléments exceptionnels de 2024).

Le chiffre d’affaires annuel d’Apple grimpe à 416,2 milliards de dollars, contre 391,0 milliards en 2024, soit une hausse de 6,4 %. Le résultat net annuel s’élève à 112,0 milliards de dollars, en hausse de 23 %, pour un bénéfice par action diluée de 7,49 $.

L’iPhone reste la locomotive d’Apple

La star reste l’iPhone, avec 49 milliards de dollars de revenus au T4, un record pour un trimestre de septembre. Les ventes d’iPhone 17, 17 Pro et 17 Pro Max ont largement compensé les difficultés de production du nouvel iPhone Air, selon Tim Cook.

Nous sommes ravis d’avoir lancé notre meilleure gamme d’iPhone à ce jour, ainsi que les AirPods Pro 3 et la nouvelle Apple Watch. Avec les MacBook Pro et iPad Pro équipés de la puce M5, notre lineup pour la période des fêtes est le plus exceptionnel de notre histoire.

– Tim Cook, PDG d’Apple

Sur l’ensemble de l’année fiscale, Apple a engrangé 209,6 milliards de dollars de revenus iPhone, soit une progression de 4,2 % sur un an.

Les Services atteignent un niveau record

Le segment des Services (App Store, iCloud, Apple Music, TV+, publicité, paiements, etc.) signe une croissance impressionnante de 15 % au T4, pour atteindre 28,8 milliards de dollars, un record absolu.

Pour l’exercice 2025, les Services totalisent 109,2 milliards de dollars, soit +13,5 % sur un an — un moteur de croissance stratégique pour Apple, indépendant des ventes d’appareils.

Avec 1,56 milliard d’iPhone actifs dans le monde, cette activité reste une source stable et récurrente de revenus.

Les autres segments : stabilité et continuité

Mac : en légère hausse, tiré par le lancement des modèles équipés de la puce M5 .

: en légère hausse, tiré par le lancement des modèles équipés de la . iPad : stable à 7 milliards de dollars , mais +5 % sur l’année (28,0 milliards de dollars).

: stable à , mais +5 % sur l’année (28,0 milliards de dollars). Wearables, Home & Accessories (Apple Watch, AirPods, HomePod): revenus quasi inchangés à 9 milliards de dollars pour le trimestre, 35,7 milliards sur l’année (-3,6 %).

Croissance dans presque toutes les régions

Apple enregistre des records de revenus trimestriels dans la majorité des marchés, notamment : États-Unis et Canada, Europe de l’Ouest, Japon et Corée, Asie du Sud et Moyen-Orient et record absolu en Inde. La seule zone en léger recul : la Grande Chine, où les ventes se sont contractées marginalement au T4.

Tim Cook, PDG, affirme : « Nous avons enregistré des records dans presque toutes les régions, y compris un record absolu pour les Services et pour l’iPhone. Nous abordons la saison des fêtes avec notre gamme la plus complète jamais proposée ». Quant à Kevan Parekh, CFO : « Ce trimestre clôt une année fiscale record à 416 milliards de dollars de revenus, avec une croissance à deux chiffres du bénéfice par action. Notre base installée d’appareils actifs atteint un nouveau sommet mondial ».

La Bourse salue la performance

Les marchés ont immédiatement réagi positivement :

L’action Apple (AAPL) a bondi de +2,35 % en after-hours , atteignant un record historique de 277,78 $ .

Apple (AAPL) +2,35 % en after-hours record historique de 277,78 $ Avant la publication, le titre clôturait à 271,40 $, déjà en hausse de 0,6 %.

Apple anticipe un nouveau record historique de revenus pour le T1 fiscal 2026, correspondant au trimestre des fêtes, porté par les ventes d’iPhone 17, la demande pour les Mac M5, et la croissance continue des Services.

En clair : Apple bat tous ses records financiers, portée par l’iPhone 17 et les Services. Malgré une Chine en légère baisse, la croissance mondiale reste solide. Et Tim Cook promet déjà un nouveau record pour le trimestre de Noël.