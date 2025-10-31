Accueil » Canva se transforme en « Creative OS » : l’intégration d’Affinity et de l’IA pour défier Adobe

La plateforme de design australienne Canva vient de franchir un cap majeur. L’entreprise a présenté un nouveau modèle d’intelligence artificielle « spécialisé dans le design », ainsi qu’une série d’outils destinés à faire de Canva bien plus qu’une simple application de création : un véritable « Creative Operating System » pour les équipes marketing et les créateurs.

Canva : Un modèle d’IA conçu pour comprendre la complexité du design

Canva affirme avoir développé un modèle fondamental d’IA propriétaire, entraîné sur les éléments visuels de sa propre plateforme. Contrairement aux modèles de génération d’images classiques, celui-ci comprend les calques, les objets et les formats, permettant de produire des designs éditables et modulables, et non de simples images plates.

« Nous voulions dépasser la génération d’images figées pour offrir des créations dynamiques et modifiables », explique Robert Kawalsky, responsable produit mondial chez Canva.

Ce modèle fonctionne de manière fluide sur tous les supports — réseaux sociaux, présentations, tableaux blancs ou sites web — et permet de combiner la génération par texte et l’édition manuelle.

Canva AI : l’assistant créatif devient omniprésent

L’assistant Canva AI, déjà lancé plus tôt cette année, s’étend désormais à toutes les sections de la plateforme :

Il peut être mentionné dans les commentaires pour proposer des textes, visuels ou idées.

Il génère des objets 3D et peut imiter un style artistique à partir d’un design existant.

Il s’intègre dans les onglets Design et Éléments, pour accélérer la création sans quitter l’interface.

Canva AI devient ainsi un véritable copilote créatif, disponible à chaque étape du processus.

Un éditeur vidéo repensé pour les non-experts

La mise à jour Video 2.0 simplifie radicalement le montage :

Une nouvelle bibliothèque de modèles pour le contenu social ou professionnel,

Une timeline intuitive pour découper, synchroniser et superposer les clips,

L’ajout d’effets IA et transitions automatiques pour dynamiser les projets.

Canva ambitionne de rendre la production vidéo accessible à tous, sans compétences techniques avancées.

Canva Grow : une plateforme marketing complète

Autre nouveauté majeure, Canva Grow : une solution d’IA marketing tout-en-un.

Elle permet de :

Créer, lancer et analyser des campagnes publicitaires,

Publier directement sur des plateformes comme Meta,

Et surtout, d’utiliser une IA qui apprend des performances passées pour optimiser les futures campagnes.

Canva y intègre également MagicBrief, une société d’analyse publicitaire rachetée plus tôt cette année, pour offrir des mesures de performance précises.

Email Design & Forms: de nouveaux outils bureautiques

Canva continue sa conquête du terrain de Google et Microsoft avec :

Email Design, pour créer des campagnes e-mail professionnelles sans passer par Mailchimp ou d’autres outils,

Forms, un équivalent direct de Google Forms, pour collecter des retours et importer automatiquement les données dans Canva Sheets.

Grâce à la connexion entre Sheets et les widgets de données, il est désormais possible de créer des mini-applications analytiques personnalisées directement dans Canva.

L’intégration d’Affinity : une arme contre Adobe

Depuis son acquisition d’Affinity, Canva l’intègre profondément dans son écosystème :

Les utilisateurs peuvent désormais créer dans Affinity et importer leurs objets dans Canva.

L’interface d’Affinity est redessinée pour unifier le travail vectoriel, pixel et mise en page.

Et surtout, Affinity devient gratuit pour tous les utilisateurs.

Canva rapproche ainsi ses outils des standards professionnels, tout en misant sur la simplicité et la collaboration.

Une plateforme tout-en-un, mais pas à la carte

Malgré cette expansion, Canva confirme qu’il ne proposera pas d’abonnement modulaire : les utilisateurs ne pourront pas choisir les outils qu’ils utilisent. Cette approche « suite complète » est censée renforcer la cohérence du système, mais pourrait frustrer ceux qui n’utilisent qu’une partie des fonctions.

Avec ces nouveautés, Canva se positionne comme un concurrent direct d’Adobe et de Google Workspace, en combinant création, gestion, et marketing dans une plateforme unique. L’entreprise australienne veut transformer la manière dont les équipes conçoivent et diffusent du contenu, en plaçant l’IA au cœur du processus créatif.

Canva n’est plus seulement un outil de design grand public — c’est désormais un véritable écosystème de production et d’intelligence créative.