GTA 6 : le troisième trailer serait imminent, le 4 ou le 8 novembre

Rockstar Games n’a rien annoncé officiellement, mais la communauté GTA 6 s’enflamme à nouveau. Une mise à jour du site officiel du studio a suffi à faire exploser les spéculations : selon plusieurs fans, elle cacherait des indices discrets sur la sortie imminente du troisième trailer, peut-être même le 4 novembre.

Une simple image, des centaines de théories

Tout est parti d’une nouvelle image publiée sur la page d’accueil de GTA 6. Un utilisateur de X, @TREVOR4REAL, a repéré plusieurs « signes » dans les détails visuels — une habitude chez Rockstar, réputé pour glisser des clins d’œil cryptés avant chaque annonce majeure.

Le poignet de Jason, l’un des protagonistes du jeu, montre l’heure 14:42. En additionnant les chiffres (1+4+4+2), on obtient 11, ce qui pourrait faire référence au mois de novembre. Autre détail : l’ombre d’une statue à l’arrière-plan semble former un chiffre 4, ce qui pousserait la théorie vers une date possible du 4 novembre.

« Rockstar ne fait jamais rien au hasard. Chaque image, chaque cadrage cache souvent un message », commente un fan sur Reddit.

Un autre indice renvoie au 8 novembre

Cette hypothèse du 4 novembre n’est pas la seule. D’autres observateurs évoquent une date au 8 novembre, soutenant deux arguments :

Dans le deuxième trailer, la montre de Jason indiquait 11:08 ;

Le premier trailer de GTA 6 avait été annoncé le 8 novembre 2023.

Ce jeu de miroirs temporels pourrait donc annoncer une continuité dans la communication de Rockstar.

Une logique marketing bien huilée

Au-delà des spéculations visuelles, le calendrier financier pourrait conforter ces prédictions. Rockstar appartient à Take-Two Interactive, qui doit tenir son appel aux investisseurs le 6 novembre prochain. Un nouveau trailer publié juste avant cette date serait parfait pour stimuler la hype et rassurer les actionnaires, tout en alimentant les réseaux sociaux et les médias.

« Rockstar sait comment orchestrer un moment global. Lancer le trailer 3 avant le call de Take-Two serait un coup de maître », analyse un fan sur le forum GTAForums.

Silence radio du côté de Rockstar

Comme à son habitude, le studio reste totalement muet. Aucune confirmation, aucun teaser officiel, aucun compte à rebours n’a été publié. Mais, la refonte du site, le retour d’images inédites et la proximité du calendrier de novembre suggèrent fortement que quelque chose se prépare.

Avec plus d’un an depuis le premier trailer historique de décembre 2023, l’impatience des joueurs atteint son paroxysme. Chaque micro-mouvement de Rockstar — un logo modifié, une couleur de fond, une police légèrement différente — est scruté à la loupe par des millions de fans.

Si ces rumeurs s’avèrent vraies, le mois de novembre pourrait bien marquer le grand retour médiatique de GTA 6, en attendant une sortie toujours prévue pour 2025.

Rendez-vous peut-être le 4 (ou le 8) novembre pour le trailer 3.