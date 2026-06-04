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Google Home apprend désormais à reconnaître vos animaux de compagnie grâce à Gemini

Google Home apprend désormais à reconnaître vos animaux de compagnie grâce à Gemini

Google poursuit l’intégration de l’IA dans la maison connectée avec une nouvelle fonctionnalité baptisée Pet Memory. Grâce à Gemini, certaines caméras compatibles peuvent désormais reconnaître un animal de compagnie par son nom et envoyer des notifications personnalisées lorsqu’il apparaît dans le champ de vision.

Une évolution qui illustre la stratégie de Google : rendre les caméras domestiques plus intelligentes, mais aussi plus contextuelles.

Des alertes qui distinguent enfin chaque animal

Le principe est simple. Après avoir renseigné le nom et l’espèce de l’animal dans Ask Home, Gemini apprend à l’identifier sur les caméras compatibles.

Une fois configuré, le système peut générer des notifications plus précises :

Quel animal a été détecté

Dans quelle pièce il se trouve

À quel moment il est apparu

Son historique dans les enregistrements vidéo

Pour les foyers possédant plusieurs chiens ou chats, cette personnalisation permet d’éviter de consulter systématiquement le flux vidéo pour savoir quel animal a déclenché l’alerte.

Une fonctionnalité réservée aux abonnés Premium

Pet Memory n’est pas accessible à tous les utilisateurs. Google réserve actuellement cette fonction aux abonnés de l’offre premium de Google Home, qui inclut plusieurs capacités avancées de Gemini appliquées à la maison connectée.

La fonctionnalité est également limitée aux caméras Nest intérieures compatibles ainsi qu’à certains modèles intégrant nativement Gemini.

Quand l’IA passe de la détection à l’identification

Au-delà du confort, Pet Memory marque une étape importante dans l’évolution des caméras domestiques. Jusqu’à présent, les systèmes distinguaient principalement des catégories générales : personne, véhicule, colis ou animal.

Désormais, l’IA commence à reconnaître des individus spécifiques au sein du foyer, même lorsqu’il s’agit d’animaux.

Cette évolution rapproche progressivement les caméras connectées d’une véritable compréhension du contexte domestique.

Une fonction pratique qui relance les questions sur la vie privée

L’idée paraît anodine : savoir si Luna ou Rocky est passé dans le salon pendant votre absence. Mais, cette fonctionnalité souligne également une tendance plus profonde du marché de la maison connectée. Les caméras ne se contentent plus de voir un mouvement ; elles apprennent à identifier ce qui compose l’environnement familial.

Google adopte ici une approche relativement prudente puisque l’utilisateur doit volontairement enregistrer les informations de son animal. Néanmoins, plus les assistants domestiques deviennent précis, plus la frontière entre confort et surveillance devient délicate.

Pour beaucoup de propriétaires, recevoir une notification indiquant que leur chien dort sur le canapé sera un avantage appréciable. Pour d’autres, l’idée qu’une caméra puisse identifier individuellement chaque être vivant du foyer soulèvera davantage de questions.

Une chose est certaine : avec Pet Memory, Google poursuit sa transformation de la maison connectée en environnement assisté par l’IA, où chaque interaction devient progressivement contextualisée.