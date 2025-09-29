Accueil » Apple teste en interne son propre « ChatGPT » pour réinventer Siri : voici Veritas

Alors que la concurrence (Google, OpenAI, Microsoft) avance à grands pas dans le domaine de l’intelligence artificielle, Apple prépare discrètement sa riposte.

D’après le journaliste Mark Gurman (Bloomberg), la firme de Cupertino développe une application interne nommée Veritas — un chatbot de type ChatGPT, utilisé pour tester la nouvelle version de Siri.

Veritas : le terrain d’expérimentation pour le Siri nouvelle génération

Veritas (latin pour « vérité ») est une application interne, réservée aux employés d’Apple. Elle sert à tester les futures fonctionnalités de Siri, dans un format conversationnel évolué. Les testeurs peuvent :

Rechercher dans leurs données personnelles (emails, musiques…)

Réaliser des actions dans les applications (comme modifier des photos)

Gérer des conversations longues, avec historique et suivi

Résumer des pages Web ou des infos à l’écran

Le système derrière Veritas, nommé Linwood, combine les Foundation Models internes d’Apple à un modèle tiers, probablement OpenAI ou Gemini. L’objectif : affiner l’interface, les réponses, et la pertinence des futures interactions Siri.

Apple, en retard dans la course à l’IA ?

Si Apple a récemment dévoilé Apple Intelligence, les réactions du public sont restées mitigées. Et malgré l’annonce d’un Siri repensé, plusieurs retards ont freiné le projet. Certains tests internes ont échoué jusqu’à 30 % du temps, selon Bloomberg.

Ces difficultés ont entraîné un remaniement chez Apple : le chef de l’IA, John Giannandrea, a quitté son poste, tout comme Robby Walker, responsable de Siri, qui quittera l’entreprise en octobre. Walker avait lancé l’équipe AKI (Answers, Knowledge and Information), désormais clé dans la stratégie IA d’Apple.

Que pourra faire le futur Siri ?

Grâce à Veritas, Siri devrait prochainement être capable de :

Comprendre et interagir avec les éléments affichés à l’écran

Gérer des requêtes complexes ou à étapes multiples

Offrir une expérience de recherche alimentée par l’IA

Conserver l’historique des échanges pour des conversations fluides et naturelles

La nouvelle version de Siri est attendue au plus tôt en mars 2026, et pourrait être le virage tant attendu pour Apple dans l’ère de l’intelligence conversationnelle.

Pourquoi Veritas n’est pas accessible au public (pour le moment) ?

Malgré ses promesses, Apple ne prévoit pas de rendre Veritas public. Cela pourrait être une erreur stratégique selon certains analystes, car les retours utilisateurs réels manquent cruellement. À la place, la marque préfère continuer les tests en interne.

Apple mise plutôt sur des partenariats avec OpenAI ou Google Gemini pour intégrer l’IA dans ses appareils (recherche intelligente, résumés, assistant vocal…), tout en travaillant en parallèle sur ses propres modèles maison, plus respectueux de la vie privée.

Apple face au défi de l’IA : discrétion ou retard ?

Si Apple reste prudente, c’est aussi pour préserver la confidentialité et la cohérence de son écosystème. Le développement de Veritas illustre la volonté de créer un Siri plus intelligent, plus autonome et plus utile, capable de rivaliser avec les meilleurs assistants du marché.

Mais le temps presse : pendant qu’Apple peaufine ses modèles, Google, Samsung ou Microsoft continuent d’avancer rapidement. Le futur de Siri dépendra donc non seulement de Veritas, mais aussi de la capacité d’Apple à livrer un produit final sans compromis sur l’expérience et la sécurité.

Veritas, le laboratoire secret de Siri

Veritas n’est peut-être qu’un outil interne, mais il incarne une étape cruciale dans le retour d’Apple dans la course à l’IA. Avec une refonte majeure de Siri en ligne de mire, la firme veut prouver qu’elle peut offrir un assistant vocal intelligent, puissant, et respectueux de la vie privée.

2026 sera-t-elle l’année du grand retour de Siri ? Réponse dans quelques mois.