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Réalité virtuelle et augmentée

Acer dévoile les AR Vision GR0 et GI0, deux lunettes connectées très différentes

Réalité virtuelle et augmentée par Yohann Poiron le Acer AR Vision GR0
Acer dévoile les AR Vision GR0 et GI0, deux lunettes connectées très différentes
Acer dévoile les AR Vision GR0 et GI0, deux lunettes connectées très différentes

Acer entre plus franchement dans les lunettes connectées avec deux modèles très différents : les AR Vision GR0 et les GI0. L’un mise sur l’affichage immersif, l’autre sur l’IA embarquée avec Google Gemini.

AR Vision GR0 : l’écran géant dans une paire de lunettes

Les Acer AR Vision GR0 intègrent deux écrans Micro OLED en 1920 × 1080 pixels à 60 Hz. Acer promet une expérience équivalente à un écran de 172 pouces vu à six mètres, avec 95 % du DCI-P3 et un contraste de 50 000:1.

Acer GR0 specs launch price

Pour rester légères, à 69 grammes, elles n’intègrent pas de processeur autonome. Elles doivent donc être connectées à un smartphone, un PC ou un ordinateur portable. C’est moins libre, mais plus simple à rendre compatible avec Android, iOS et Windows.

Acer AR Glasses KSP2 Plug and Play with Ease L

GI0 : moins d’écran, plus d’IA

Les Acer GI0 suivent une philosophie totalement différente. Plus légères, à 46 grammes, elles sont sans fil et centrées sur Google Gemini.

Acer GI0 Specs Launch Price

Elles permettent les requêtes vocales mains libres, la traduction en temps réel et les sous-titres générés par IA. Acer ajoute une caméra 12 MP, trois microphones, 32 Go de stockage et une application compagnon, Acer AspireSync.

Acer AI Glasses KSP 6 Lightweight for Everyday Wear L

La batterie de 217 mAh laisse toutefois penser que l’autonomie restera limitée.

Acer teste deux futurs possibles

Avec ces deux produits, Acer ne choisit pas encore entre lunettes-écran et lunettes-assistant. Les GR0 parlent aux utilisateurs qui veulent un affichage privé et immersif. Les GI0 visent plutôt ceux qui imaginent les lunettes comme une interface IA discrète du quotidien.

Les Acer GR0 démarrent à 599 euros, tandis que les GI0 seront proposées à 299,99 dollars. Les deux modèles sont attendus fin 2026 en Europe.

Tags : AcerAR Vision GR0
Yohann Poiron

The author Yohann Poiron

J’ai fondé le BlogNT en 2010. Autodidacte en matière de développement de sites en PHP, j’ai toujours poussé ma curiosité sur les sujets et les actualités du Web. Je suis actuellement engagé en tant qu’architecte interopérabilité.

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