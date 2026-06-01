Acer entre plus franchement dans les lunettes connectées avec deux modèles très différents : les AR Vision GR0 et les GI0. L’un mise sur l’affichage immersif, l’autre sur l’IA embarquée avec Google Gemini.

AR Vision GR0 : l’écran géant dans une paire de lunettes

Les Acer AR Vision GR0 intègrent deux écrans Micro OLED en 1920 × 1080 pixels à 60 Hz. Acer promet une expérience équivalente à un écran de 172 pouces vu à six mètres, avec 95 % du DCI-P3 et un contraste de 50 000:1.

Pour rester légères, à 69 grammes, elles n’intègrent pas de processeur autonome. Elles doivent donc être connectées à un smartphone, un PC ou un ordinateur portable. C’est moins libre, mais plus simple à rendre compatible avec Android, iOS et Windows.

GI0 : moins d’écran, plus d’IA

Les Acer GI0 suivent une philosophie totalement différente. Plus légères, à 46 grammes, elles sont sans fil et centrées sur Google Gemini.

Elles permettent les requêtes vocales mains libres, la traduction en temps réel et les sous-titres générés par IA. Acer ajoute une caméra 12 MP, trois microphones, 32 Go de stockage et une application compagnon, Acer AspireSync.

La batterie de 217 mAh laisse toutefois penser que l’autonomie restera limitée.

Acer teste deux futurs possibles

Avec ces deux produits, Acer ne choisit pas encore entre lunettes-écran et lunettes-assistant. Les GR0 parlent aux utilisateurs qui veulent un affichage privé et immersif. Les GI0 visent plutôt ceux qui imaginent les lunettes comme une interface IA discrète du quotidien.

Les Acer GR0 démarrent à 599 euros, tandis que les GI0 seront proposées à 299,99 dollars. Les deux modèles sont attendus fin 2026 en Europe.