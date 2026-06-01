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Acer Iconia Duo S14 : une tablette Android OLED de 14,2 pouces pour concurrencer Samsung

Acer Iconia Duo S14 : une tablette Android OLED de 14,2 pouces pour concurrencer Samsung

Avant même l’ouverture officielle du Computex 2026, Acer multiplie les annonces. Parmi elles, une nouvelle gamme de tablettes Android attire particulièrement l’attention : les Iconia Duo S14, S12 et D12.

Avec des écrans jusqu’à 14,2 pouces, un format 3:2 plus productif et des puces MediaTek récentes, Acer vise un segment où la concurrence reste étonnamment limitée : celui des grandes tablettes Android premium.

Un format 3:2 pensé pour la productivité

Toute la gamme adopte un ratio 3:2, plus carré que les traditionnels écrans 16:10. Ce choix offre davantage d’espace vertical pour la lecture, la prise de notes, le multitâche, et l’affichage simultané de plusieurs applications.

À une époque où les tablettes cherchent de plus en plus à remplacer certains usages du PC portable, ce format apparaît particulièrement pertinent.

La Iconia Duo S14, la star de la gamme

Le modèle le plus ambitieux est sans surprise l’Iconia Duo S14. Sa fiche technique comprend un écran OLED 14,2 pouces 2,8K, un processeur MediaTek Dimensity 8300, Android 16, une autonomie annoncée jusqu’à 10 heures, et une extension microSD jusqu’à 1 To.

Sur le papier, cette configuration positionne directement Acer face aux grandes tablettes Android premium du marché.

Deux modèles plus accessibles

Acer décline également la formule dans des formats plus abordables. On retrouve la Iconia Duo S12 avec un écran OLED 12,2 pouces 2,8K, une puce MediaTek Dimensity 7400, et Android 16, puis la Iconia Duo D12, avec un écran LCD 12,2 pouces 2 400 × 1 600 pixels, une puce MediaTek Helio G99, 8 Go de RAM, et 128 Go de stockage.

Les trois modèles bénéficieront d’un lancement nord-américain, un détail important dans un secteur où de nombreuses tablettes Android restent limitées à certains marchés asiatiques.

Un marché que Samsung contrôle presque seul

La stratégie d’Acer est particulièrement intéressante. Le marché des très grandes tablettes Android est aujourd’hui largement dominé par la Galaxy Tab S11 Ultra de Samsung et ses prédécesseurs.

Peu de constructeurs osent proposer des écrans supérieurs à 13 pouces. Entre les modèles économiques de 10 ou 11 pouces et les appareils premium de Samsung, l’offre reste étonnamment réduite.

Avec une dalle OLED de 14,2 pouces et un processeur moderne, l’Iconia Duo S14 devient donc l’une des rares alternatives crédibles disponibles sur ce segment.

Le matériel n’est plus vraiment le problème

La question qui demeure concerne le logiciel. Depuis plusieurs années, Android progresse sur tablette, mais certaines catégories d’applications restent encore moins optimisées que leurs équivalents sur iPadOS.

Les domaines créatifs, notamment le montage vidéo, certains outils professionnels, ou les applications de création avancée, continuent souvent de favoriser l’écosystème Apple.

C’est probablement là que se jouera la réussite de ces nouvelles Iconia Duo.

Acer joue une carte intelligente

Avec cette gamme, Acer ne cherche pas à battre Samsung sur son propre terrain avec une copie de Galaxy Tab. La marque choisit plutôt un positionnement plus spécifique : grands écrans OLED, format 3:2, prix potentiellement plus accessibles, et disponibilité internationale.

À l’heure où les smartphones pliants absorbent une partie des usages traditionnellement réservés aux tablettes, les fabricants doivent proposer davantage qu’un simple grand écran.

La Iconia Duo S14 semble justement vouloir devenir un outil de productivité portable plutôt qu’une simple tablette multimédia.

Et dans un marché Android qui manque parfois d’options ambitieuses, cela pourrait suffire à attirer l’attention.