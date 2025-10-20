Accueil » Huawei préparerait le lancement de la série Mate 80 et d’un nouveau 2-en-1 dès novembre

Le rythme s’accélère du côté de Huawei. Selon une nouvelle fuite du leaker réputé Digital Chat Station sur Weibo, la série Mate 80 pourrait être officiellement présentée dès le mois de novembre.

Cette nouvelle génération succéderait à la série Mate 70, lancée plus tôt cette année, et marquerait une nouvelle étape dans le développement des puces Kirin maison.

Mate 80 : Des coloris et une date de sortie déjà évoqués

D’après les premières informations, le Huawei Mate 80 standard serait disponible en noir, blanc et turquoise, tandis que les autres modèles de la gamme conserveraient une palette similaire.

La série complète, qui devrait comprendre le Mate 80, Mate 80 Pro, Mate 80 Pro+ et le Mate 80 RS, serait planifiée pour novembre 2025, sous réserve d’un calendrier de production stable.

Cette sortie viendrait prolonger le succès du Mate 70, premier à marquer le grand retour de Huawei sur le segment haut de gamme avec des puces Kirin produites localement.

Un nouveau 2-en-1 et un PC HarmonyOS au programme

En parallèle, Huawei aurait déposé les documents nécessaires pour lancer un nouveau modèle 2-en-1 le même mois. Cette tablette hybride, proposée en Moonlight Silver et Space Gray, ferait partie intégrante de l’écosystème Hongmeng (HarmonyOS).

Elle offrirait ainsi une intégration poussée entre smartphones, tablettes et PC, permettant le partage fluide de fichiers et d’applications entre les différents appareils Huawei.

Le MateBook E 2025 en préparation

Un autre leaker, Superdimensional, évoque de son côté l’arrivée d’un nouveau MateBook E 2025, un PC convertible sous HarmonyOS 5.1. Ce modèle, qui succéderait au MateBook E 2023 équipé de processeurs Intel Alder Lake-U, pourrait être motorisé par une puce Kirin 9000X, entièrement développée par Huawei.

Le MateBook E reste l’une des gammes emblématiques de Huawei, avec son clavier détachable, son pied intégré et son positionnement hybride entre tablette et ordinateur portable.

Un duo de nouvelles puces Kirin à venir

La série Mate 80 devrait être propulsée par le nouveau processeur Kirin 9030, évolution directe du Kirin 9020 introduit sur le Mate 70. Si les caractéristiques techniques demeurent encore secrètes, les premières rumeurs laissent entendre une meilleure efficacité énergétique, des performances IA accrues et un nouveau modem 5G optimisé.

Il n’est pas exclu que Huawei dévoile simultanément les Kirin 9000X et 9030 lors du même événement, un signe fort de la montée en puissance du fondeur chinois après plusieurs années de contraintes liées aux sanctions américaines.