Galaxy S26 : Samsung pourrait être le premier à adopter le Bluetooth 6.1

Le futur Samsung Galaxy S26 pourrait bien inaugurer une nouvelle génération de connectivité sans fil.

D’après une nouvelle certification Bluetooth SIG, le prochain flagship sud-coréen Galaxy S26 serait l’un des premiers smartphones à embarquer le Bluetooth 6.1, grâce à une puce Exynos inédite.

Galaxy S26 : Une nouvelle puce pour une connexion plus rapide et plus sécurisée

La puce en question, baptisée Exynos S6568, ne doit pas être confondue avec le futur Exynos 2600 destiné au processeur principal. Il s’agit ici d’un module de connectivité chargé de gérer le Bluetooth et le Wi-Fi, en complément du processeur Exynos.

Selon la fiche technique publiée par la Bluetooth SIG, « le S6568 est conçu pour fonctionner conjointement avec un processeur Exynos compatible afin d’offrir une solution complète BT + Wi-Fi prenant en charge le Bluetooth 6.1 ».

Cette formulation laisse planer le doute sur les versions Snapdragon 8 Elite Gen 5, qui équiperont les modèles destinés aux États-Unis et à la Chine, et qui se limitent pour l’instant au Bluetooth 6.0.

Un lancement prévu pour mars 2026

La certification intervient pile dans le calendrier habituel de Samsung : le Galaxy S26 devrait être annoncé en mars 2026, avec le processeur Exynos 2600 pour l’Europe et d’autres marchés internationaux.

Bluetooth 6.1 : plus de confidentialité, moins de consommation

Officiellement dévoilé en mai 2025, le Bluetooth 6.1 améliore sensiblement la version 6.0. Parmi les nouveautés clés : un renforcement de la confidentialité grâce à la fonction Randomized Resolvable Private Address (RPA), qui change régulièrement l’identité Bluetooth d’un appareil pour empêcher le pistage dans les lieux publics ; une meilleure efficacité énergétique, puisque la gestion des adresses est désormais assurée par le contrôleur et non plus le CPU principal.

Le Bluetooth 6.0 avait déjà introduit le Channel Sounding, une technologie de localisation ultra-précise à l’échelle du centimètre.La version 6.1 poursuit sur cette lancée, en misant sur la stabilité, la sécurité et l’autonomie.

Vers une première mondiale

Si Samsung intègre bien cette technologie à son Galaxy S26, la marque pourrait devenir le premier grand constructeur à commercialiser un smartphone compatible Bluetooth 6.1 — une avancée majeure pour l’écosystème Galaxy, des écouteurs connectés aux objets domotiques.