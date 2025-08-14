Huawei Pura 80 Ultra : le meilleur smartphone photo du monde selon DxOMark

Huawei vient de frapper un grand coup dans le monde de la photographie mobile. Malgré les restrictions qui pèsent toujours sur la marque, son dernier flagship, le Pura 80 Ultra, vient de décrocher la première place au classement DxOMark avec un score record de 175 points.

Il détrône ainsi le OPPO Find X8 Ultra, précédent champion, et s’impose comme le meilleur smartphone photo au monde selon les tests indépendants.

Huawei Pura 80 Ultra : Un record qui fait tomber le Find X8 Ultra

En juin dernier, le OPPO Find X8 Ultra avait impressionné en obtenant 169 points sur DxOMark, grâce à un équilibre presque parfait entre photo et vidéo.

Mais, Huawei n’a pas tardé à le dépasser : le Pura 80 Ultra surpasse son concurrent dans la performance du capteur principal, les portraits avec effet bokeh et la qualité du zoom téléobjectif.

DxOMark a attribué au Huawei Pura 80 Ultra 180 points en photo et 166 points en vidéo, saluant notamment :

Un niveau de détail exceptionnel, quelles que soient les conditions lumineuses.

Un autofocus rapide et précis, idéal pour capturer des sujets en mouvement.

Des teintes de peau naturelles et une large plage dynamique.

Un bruit réduit même en basse lumière.

Une performance inégalée pour les portraits.

Seuls de légers soucis d’exposition et quelques variations de couleurs ont été relevés, sans entacher la performance globale.

Des caractéristiques photo de très haut niveau

Le secret de ce résultat exceptionnel repose sur la combinaison de la technologie XMAGE développée par Huawei et d’un matériel photo haut de gamme :

Capteur principal : 50 mégapixels, format 1 pouce, ouverture variable f/1.6 — f/4.

Capteur ltra grand-angle : 40 mégapixels.

Capteur spectre : 1,5 mégapixels, optimisant la colorimétrie.

Double téléobjectif périscope : 50 mégapixels avec zoom optique 3,7x (83 mm) 12,5 mégapixels avec zoom optique 9,4x (212 mm)



Cette configuration offre un zoom optique de précision et des performances constantes, même à très forte distance.

Le Huawei Pura 80 Ultra s’impose comme le nouveau maître de la photographie mobile, devançant tous ses concurrents sur la plupart des critères DxOMark. Malgré un contexte géopolitique compliqué et des restrictions sur certains composants, Huawei prouve qu’il reste un acteur majeur de l’innovation.