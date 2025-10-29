Huawei Mate 70 Air : le poster officiel révèle le design ultra-fin

Une nouvelle fuite d’affiche publicitaire vient de révéler le design arrière du Huawei Mate 70 Air, confirmant que le prochain flagship de la marque chinoise sera bien le Mate le plus fin de l’histoire.

Ce visuel, apparu sur Weibo, laisse penser que le lancement officiel est désormais imminent.

Huawei contre-attaque la tendance des « ultra-fins »

Alors qu’Apple et Samsung viennent tout juste de lancer leurs iPhone Air et Galaxy S25 Edge — les smartphones les plus fins du marché —, Huawei prépare sa riposte avec le Mate 70 Air.

Selon plusieurs fuites, les équipes commerciales de la marque sont déjà en train de préparer le lancement du produit sur le marché chinois.

L’affiche divulguée met en avant le mot « A I R » en fond, avec le téléphone placé à l’horizontale au premier plan — et il paraît effectivement très mince. Le slogan visible sur le poster, « More than thin » (« Plus que fin »), joue clairement sur cette promesse.

Un design raffiné, fidèle à la série Mate 70

Le visuel confirme que le Mate 70 Air conservera le style emblématique de la gamme Mate 70, mais avec quelques ajustements subtils. On y distingue un dos texturé au motif doré et argenté, au fini mat, ainsi qu’un module photo circulaire XMAGE légèrement redessiné, entouré d’un cadre métallique argenté plus épais. Le logo Huawei apparaît en bas du panneau arrière.

Une vidéo publiée sur Weibo semble confirmer qu’il s’agit bien d’un poster officiel, affiché dans un magasin partenaire de la marque.

Plus fin que l’iPhone Air ?

Les premiers commentaires des internautes chinois affirment que le Mate 70 Air paraît encore plus fin que l’iPhone Air. Cependant, aucune donnée technique précise (poids, épaisseur, batterie ou performances photo) n’a encore été confirmée.

Avec le Mate 70 Air, Huawei veut prouver qu’un smartphone ultra-fin peut rester élégant sans sacrifier les performances — une promesse ambitieuse dans un segment où même Apple et Samsung peinent encore à convaincre.