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Huawei prépare une nouvelle génération de puces Kirin 2026 avec sa stratégie « Tau Law »

Huawei prépare une nouvelle génération de puces Kirin 2026 avec sa stratégie « Tau Law »

Huawei ne veut plus seulement suivre la course traditionnelle aux nanomètres. Lors du symposium ISCAS 2026, le groupe chinois a dévoilé davantage de détails autour de sa nouvelle stratégie semi-conducteur baptisée « Tau (τ) Law » — une approche qui pourrait profondément redéfinir la manière dont les processeurs mobiles évoluent au cours des prochaines années.

Et au cœur de cette vision se trouve déjà un futur SoC : un Kirin nouvelle génération attendu pour 2026.

Huawei veut dépasser les limites du scaling classique

Depuis des décennies, l’industrie des semi-conducteurs repose essentiellement sur une logique simple : réduire la taille des transistors afin d’augmenter la densité et les performances. Mais, cette approche arrive progressivement à saturation.

Les coûts explosent, les gains deviennent plus difficiles à obtenir, et les contraintes physiques se multiplient. Huawei affirme d’ailleurs que ses puces Kirin seraient entrées dans une « zone de saturation des performances » après le lancement du Kirin 9030 Pro. Autrement dit : les méthodes traditionnelles n’apporteraient plus les bonds générationnels observés auparavant.

Face à cette limite, Huawei propose désormais une autre voie.

Le « Tau Law » mise sur le temps plutôt que la taille

Plutôt que de se concentrer uniquement sur la miniaturisation géométrique, Huawei cherche à réduire les délais de transmission des signaux à l’intérieur même du processeur. Cette approche, appelée « time scaling », repose notamment sur une technologie baptisée « logic folding ».

Concrètement, Huawei explique vouloir transformer l’architecture des puces en passant d’une structure logique monocouche à une organisation double couche plus dense afin de raccourcir les distances parcourues par les signaux électriques.

L’objectif est double : augmenter fortement la densité des transistors, tout en améliorant l’efficacité énergétique et les fréquences.

Jusqu’à 53 % de transistors supplémentaires

Selon les données présentées à l’ISCAS 2026, le futur Kirin 2026 pourrait augmenter le nombre de transistors de 53,5 %, atteindre environ 238 millions de transistors par mm², améliorer l’efficacité des cœurs haute performance de 41 %, et pousser les fréquences jusqu’à environ 3,1 GHz.

Huawei affirme également que cette approche ne dépend pas exclusivement des procédés de gravure les plus avancés — un point stratégique majeur dans le contexte actuel.

Depuis les sanctions américaines, Huawei doit composer avec un accès limité aux technologies de fabrication de pointe dominées par TSMC et ASML. Le Tau Law apparaît donc aussi comme une réponse industrielle et géopolitique : trouver des gains de performance ailleurs que dans la simple réduction des nanomètres.

Une stratégie qui dépasse le smartphone

Au-delà du mobile, cette annonce révèle surtout l’ambition plus large de Huawei dans les semi-conducteurs. Le groupe cherche progressivement à reconstruire une indépendance technologique complète : smartphones, IA, cloud, serveurs, accélérateurs et infrastructures réseau.

Dans ce contexte, les puces Kirin deviennent bien plus qu’un simple composant mobile. Elles incarnent désormais la capacité de Huawei à poursuivre son développement malgré les restrictions occidentales.

Et, l’entreprise voit déjà beaucoup plus loin. Huawei prévoit une progression continue de la densité et des fréquences jusqu’à la fin de la décennie, avant ce qu’elle décrit comme une « mise à niveau révolutionnaire » en 2031.

À cet horizon, le constructeur imagine des processeurs dépassant 400 millions de transistors par mm² avec des fréquences proches de 5 GHz.

Une nouvelle phase de l’industrie des puces

Même s’il faudra attendre des produits commerciaux pour vérifier ces promesses, le message envoyé par Huawei est particulièrement fort. Pendant longtemps, l’innovation des semi-conducteurs semblait dépendre presque exclusivement des leaders américains et taïwanais. Huawei tente aujourd’hui de montrer qu’il existe peut-être d’autres chemins technologiques possibles.

Cette approche pourrait également annoncer une transformation plus large du secteur.

À mesure que la loi de Moore ralentit, l’avenir des processeurs pourrait moins reposer sur la finesse de gravure pure que sur l’architecture, la gestion des signaux, l’empilement logique et l’optimisation énergétique intelligente.

Le Tau Law pourrait ainsi devenir bien plus qu’un slogan marketing : une tentative de réinventer la manière même dont les puces progressent à l’ère post-scaling.