Série Huawei Mate 70 : Kirin 9100, HarmonyOS NEXT et design premium

Huawei vient de lever le voile sur sa nouvelle gamme de smartphones, la série Mate 70, marquant une étape décisive dans son éloignement des technologies américaines, tant sur le plan matériel que logiciel. Les modèles présentés, à savoir les Mate 70, Mate 70 Pro, Mate 70 Pro+, et Mate 70 RS, incarnent cette stratégie d’autosuffisance technologique et sont spécifiquement conçus pour le marché chinois.

Les quatre modèles partagent un design harmonisé, mais se distinguent par certaines subtilités. Le Mate 70 arbore un cadre plat et un écran droit, tandis que les modèles Pro et Pro+ adoptent des écrans quad-curvés, une caractéristique rare en 2024 qui améliore l’ergonomie et l’immersion visuelle.

Au dos, tous les appareils disposent d’un imposant bloc circulaire pour les caméras, entouré d’un anneau distinctif. À l’avant, les versions Pro et Pro+ se distinguent par un triple poinçon qui intègre une caméra frontale, un système biométrique de reconnaissance faciale avancé, et des capteurs pour la navigation gestuelle.

La série Mate 70 est dotée d’une résistance à l’eau et à la poussière IP69, ce qui la protège des jets d’eau puissants, une caractéristique idéale pour les environnements exigeants.

En termes de coloris, les Mate 70 et Mate 70 Pro sont disponibles en Spruce Green, Hyacinth Purple, Snow White, et Obsidian Black.

Mate 70 : des performances matérielles solides malgré un processeur maison

L’écran du Mate 70 est un OLED de 6,7 pouces, tandis que les versions Pro et Pro+ passent à un format OLED de 6,9 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 1-120 Hz. Huawei annonce une luminosité maximale impressionnante de 2500 nits pour ces écrans, garantissant une lisibilité optimale en plein soleil.

Côté processeur, Huawei reste discret, mais il est probable que certains modèles soient équipés du Kirin 9100, une puce conçue par SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corp) et gravée en 6 nm. Bien que ce procédé soit moins avancé que les puces 3 nm utilisées par d’autres fabricants, il représente une nette amélioration par rapport au 7 nm de la génération précédente.

Pour l’autonomie, le Mate 70 intègre une batterie de 5 300 mAh avec une charge rapide filaire à 66W et sans fil à 50W. Les modèles Pro et Pro+ bénéficient d’une capacité accrue de 5 500 mAh avec une charge rapide filaire à 100W et sans fil à 80W.

Les options de stockage varient selon les modèles :

Mate 70 et Mate 70 Pro : 12 Go de RAM et 256 Go, 512 Go, ou 1 To de stockage.

Mate 70 Pro+ et RS : 16 Go de RAM et 512 Go ou 1 To de stockage.

Un système photo axé sur la polyvalence et la précision

Les versions Pro et Pro+ proposent un système de triple caméra avec un capteur principal de 50 mégapixels doté d’une ouverture variable (f/1.4-f/4.0) et d’une stabilisation optique. LeMate 70 Pro+ se démarque par un capteur RYYB, remplaçant les pixels verts par des jaunes pour capter davantage de lumière, améliorant ainsi les performances en basse lumière et la fidélité des couleurs.

Le téléobjectif est un capteur de 48 mégapixels avec un zoom optique 4x, tandis que l’ultra grand-angle de 40 mégapixels offre une prise de vue élargie. La série introduit également un capteur XMage spectral capable de capturer des données précises grâce à 1,5 million de canaux spectraux.

HarmonyOS 4.3 et la rupture avec Android

Côté logiciel, les Mate 70 fonctionnent sous HarmonyOS 4.3, mais une mise à jour vers HarmonyOS NEXT est prévue. Ce système, entièrement indépendant d’Android, repose sur un micro-noyau propriétaire et ne prend pas en charge les fichiers APK standard. Il fonctionne uniquement avec des applications au format APP, actuellement limitées à 15 000 applications majoritairement destinées au marché chinois.

Cependant, HarmonyOS 4.3 reste une solution hybride, capable d’exécuter à la fois des applications Android et HarmonyOS NEXT.

Prix et disponibilité de la série Mate 70

Les modèles Mate 70 ne seront pas officiellement commercialisés hors de Chine, bien qu’une variante internationale puisse voir le jour ultérieurement.

En Chine, les prix sont les suivants :

Mate 70 (12 Go + 256 Go) : 5 499 yuans (~ 730 euros).

Mate 70 Pro (12 Go + 256 Go) : 6 499 yuans (~ 855 euros).

Mate 70 Pro+ (16 Go + 512 Go) : 8 499 yuans (~ 1 115 euros).

Mate 70 RS (16 Go + 1 To) : 11 999 yuans (~ 1 575 euros).

Avec la série Mate 70, Huawei montre sa résilience face aux sanctions américaines, tout en affirmant son indépendance technologique. En s’appuyant sur des puces maison et un système d’exploitation inédit, Huawei vise à renforcer sa position dominante en Chine, tout en défiant les normes du marché global. La série Mate 70 s’impose comme une démonstration ambitieuse de l’expertise technologique de la marque.