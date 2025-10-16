Accueil » iPhone 18 Pro : Apple préparerait une caméra à ouverture variable, un an d’avance sur le Galaxy S26 Ultra

Alors que le Galaxy S26 Ultra s’annonce déjà comme un monstre de la photo mobile, Apple semble prête à reprendre la main. Un nouveau rapport en provenance de Chine confirme que l’iPhone 18 Pro (et son grand frère iPhone 18 Pro Max) intégreront une caméra principale à ouverture variable — une première pour Apple et une évolution majeure du capteur photo mobile.

L’ouverture variable, une technologie rare mais puissante

Peu de smartphones proposent une ouverture variable aujourd’hui. Samsung l’avait brièvement testée sur les Galaxy S9 et S10, avant de l’abandonner avec la série S20, probablement à cause du coût de production. Depuis, seuls quelques modèles comme le Xiaomi 14 Ultra ont ravivé cette technologie.

Mais Apple, fidèle à sa stratégie de perfectionnement plutôt que d’expérimentation, semble vouloir la démocratiser avec l’iPhone 18 Pro.

En clair : au lieu d’une ouverture fixe (f/1.8, f/2.2, etc.), le futur iPhone pourra adapter mécaniquement l’ouverture du diaphragme selon la luminosité et le style de prise de vue.

Pourquoi c’est une vraie révolution photo ?

Une ouverture variable change littéralement la donne :

De nuit, l’ouverture peut s’élargir (ex. f/1.4) pour laisser passer plus de lumière et réduire le bruit.

En plein jour, elle peut se refermer (ex. f/2.8 ou f/4) pour une meilleure netteté et un flou d’arrière-plan mieux maîtrisé.

Au-delà du gain en qualité d’image, cela ouvre la porte à une plus grande liberté créative :

contrôle précis de la profondeur de champ,

modes photo dynamiques,

effets de bokeh naturels sans IA,

gestion plus fine de la lumière pour la vidéo.

Apple pourrait même en profiter pour introduire de nouveaux « modes cinéma pro » sur iPhone 18, jouant sur l’ouverture pour des transitions de mise au point dignes d’une caméra professionnelle.

iPhone 18 vs Galaxy S26 Ultra: la bataille des capteurs reprend

Côté Samsung, le Galaxy S26 Ultra devrait inaugurer un nouveau capteur principal avec une ouverture plus large, mais fixe. Cela permettra des clichés plus lumineux, notamment en basse lumière — un progrès réel, mais moins polyvalent que ce que prépare Apple.

Fonction Galaxy S26 Ultra iPhone 18 Pro Type d’ouverture Fixe (plus large que S24 Ultra) Variable Contrôle manuel Non Oui Polyvalence photo Moyenne Très élevée Avantage principal Luminosité améliorée Flexibilité créative et précision

« Si l’iPhone 18 adopte bien une ouverture variable, ce sera le plus grand saut photographique depuis le mode Cinématique de l’iPhone 13 Pro », notent les observateurs.

Ce que cela signifie pour la photo mobile

Cette évolution marque un tournant : Apple s’éloigne du tout-logiciel (Smart HDR, Deep Fusion, Photonic Engine) pour revenir à une innovation matérielle.

Un choix ambitieux à l’heure où la plupart des marques misent sur l’IA et le post-traitement.

Et si la rumeur se confirme, nul doute que Samsung réagira : les analystes s’attendent à voir la technologie d’ouverture variable sur le Galaxy S27 Ultra, dès 2027.