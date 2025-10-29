Accueil » Insta360 lance la X4 Air : la caméra 360° 8k qui coûte 399 €

À peine six mois après le lancement de la Insta360 X5, Insta360 remet déjà son prédécesseur sur le devant de la scène avec une version allégée : la X4 Air. Cette nouvelle caméra 360° mise sur la compacité et le prix, tout en conservant l’enregistrement 8K, à partir de 399,99 euros.

Disponible dès aujourd’hui sur la boutique en ligne d’Insta360, la X4 Air arrive dans les coloris Noir graphite ou Blanc arctique.

Insta 360 X4 Air : Une caméra plus fine, mais toujours très performante

La X4 Air reprend l’essentiel des capacités du X4, avec des vidéos 8K à 30 images/seconde et 4K à 50 fps (contre 100 fps sur le X4/X5). En mode mono-lentille, elle atteint 120 fps en 1080p, idéal pour les ralentis. Côté photo, la définition atteint 29 mégapixels, contre 72 mégapixels sur la X4 et la X5.

Sous le capot, on retrouve deux capteurs 1/1,8 pouce, légèrement plus grands que ceux de la X4 (1/2 pouce), permettant selon Insta360 de capturer plus de détails et des couleurs plus riches directement à la prise de vue.

Ils restent toutefois inférieurs à ceux de la X5 (1/1,28 pouce), qui demeure la meilleure option pour les prises de vue en basse lumière.

Compacte, légère et prête pour l’action

Le vrai atout de la X4 Air, c’est son format. Avec 165 g sur la balance et 113,8 mm de hauteur, elle est plus courte de 10 mm et plus légère de 30 g que les X4 et X5 — un gain appréciable pour les vlogueurs et créateurs nomades.

L’autonomie atteint jusqu’à 88 minutes en 8K/30 fps, grâce à une batterie amovible de 2 010 mAh.

Le boîtier reste étanche jusqu’à 15 mètres (49 pieds) sans caisson, et la caméra prend en charge les contrôles mains libres : gestes, commande vocale ou simple mouvement du manche à selfie pour démarrer l’enregistrement.

Les lentilles remplaçables et les protections amovibles de la X5 sont également de la partie, tout comme la compatibilité avec la majorité des accessoires récents de la marque.

Une expérience simplifiée mais créative

Grâce à l’application Insta360, les utilisateurs peuvent reformater, monter et exporter leurs vidéos en quelques minutes, avec des outils d’IA intégrés pour automatiser les coupes et stabiliser les prises.

Les modes familiers comme Active HDR, Time-Lapse, Loop Recording, InstaFrame et Road Mode sont toujours là, soutenus par la stabilisation FlowState et le 360° Horizon Lock.

Prix et disponibilité

X4 Air (kit de base) : 399,99 €

Pack démarrage (perche invisible 114 cm, capuchon, batterie supplémentaire) : 429,99 €

Déjà en vente sur le site d’Insta360 et Amazon, cette caméra cherche à démocratiser la capture 360° : des performances haut de gamme, un design plus léger, et un tarif bien plus doux.

Avec la X4 Air, Insta360 prouve qu’une caméra 360° performante n’a plus besoin d’être encombrante.