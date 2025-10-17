iPhone Fold : Apple retarderait son premier smartphone pliable jusqu’en 2027, tout comme l’iPhone 18 de base

Alors que de nombreux fans attendaient le tout premier iPhone pliable dès 2026, un nouveau rapport venu de Corée refroidit sérieusement les espoirs Selon ces informations, Apple retarderait à nouveau la sortie de son « iPhone Fold », afin de perfectionner sa conception et sa charnière — quitte à le repousser jusqu’en 2027.

L’iPhone Fold, un projet en quête de perfection

Si nul ne sait exactement quand Apple a commencé à plancher sur un concurrent du Galaxy Z Fold de Samsung, il est évident que ce développement dure depuis plusieurs années. Depuis le lancement du premier Galaxy Fold en 2019 — et surtout du premier modèle réellement abouti en 2020 —, la firme de Cupertino a suivi le mouvement avec prudence.

Apple travaillerait aujourd’hui à rendre la charnière de l’iPhone Fold plus durable et le pli de l’écran quasiment invisible, deux défis majeurs pour tout appareil pliant.

D’après les informations relayées par The Elec, ces optimisations pourraient encore prendre plusieurs mois, voire plus d’un an, ce qui placerait la sortie du premier iPhone pliable au plus tôt fin 2026, voire en 2027.

Les volumes prévus restent d’ailleurs modestes : entre 5 et 7 millions d’unités seulement pour la première année, avec un prix estimé à plus de 2 000 dollars.

L’iPhone 18 de base aussi décalé ?

Le même rapport évoque une autre hypothèse surprenante : Apple pourrait décaler la sortie de l’iPhone 18 « classique » au printemps 2027, tandis que les versions Pro, Pro Max et Air seraient lancées normalement à l’automne 2026.

Un calendrier inhabituel pour Apple, dont les iPhone « non-Pro » — notamment les iPhone 15, 16 et 17 — affichent d’excellentes ventes dans leur créneau traditionnel de septembre.

Difficile donc d’imaginer la marque bousculer ce rythme sans raison stratégique majeure.

Une stratégie risquée mais compréhensible

Apple ferait preuve de prudence, privilégiant la maturité technologique à la vitesse de commercialisation. La firme chercherait à éviter les écueils rencontrés par les premiers modèles pliables de Samsung, Huawei ou Motorola.

Mais certains analystes estiment qu’attendre trop longtemps pourrait être contre-productif : le marché du pliable, encore niche aujourd’hui, devrait atteindre une croissance record d’ici 2027, menée par Samsung, Honor, Oppo et Google.

Apple pourrait jouer la carte de la surprise

Si Apple choisit de maintenir le lancement de toute la gamme iPhone 18 en septembre 2026, l’iPhone Fold pourrait devenir l’événement vedette du printemps 2027, à l’image du premier iPhone SE ou du Vision Pro.

D’un autre côté, la firme pourrait décider d’accélérer le projet pour devancer le Galaxy Z Fold 8 de Samsung — une stratégie qui redynamiserait le marché du pliable et renforcerait la position d’Apple sur le segment ultra-premium.