Le Xiaomi 17 Ultra promet une révolution photo avec un téléobjectif de 200 mégapixels

Le prochain Xiaomi 17 Ultra continue de faire parler de lui avant son lancement attendu d’ici la fin de l’année en Chine. Le célèbre leaker Digital Chat Station (DCS) a partagé de nouveaux détails concernant la configuration photo du futur flagship — et les promesses sont impressionnantes.

Xiaomi 17 Ultra : Une refonte complète du système photo

Selon DCS, le Xiaomi 17 Ultra intégrera un nouveau capteur principal de 50 mégapixels doté d’un capteur nettement plus grand et d’une technologie de zoom numérique améliorée. L’appareil offrirait une transition fluide entre le capteur principal et le téléobjectif, assurant une couverture focale sans perte de qualité.

Mais, la véritable nouveauté viendrait du téléobjectif périscopique de 200 mégapixels, équipé d’un grand capteur capable de gérer plusieurs longueurs focales sans dégradation d’image. Ce module prendrait également en charge le mode macro téléobjectif, avec une bonne capacité de grossissement — même si la mise au point ne serait pas ultra rapprochée.

Les deux capteurs principaux devraient offrir une plage dynamique étendue (HDR), marquant un bond majeur dans la qualité photo des smartphones Xiaomi.

Un design plus épuré, sans écran secondaire

Le module photo arrière, circulaire et imposant, occuperait une large partie du dos du téléphone. Contrairement aux Xiaomi 17 Pro et 17 Pro Max, le Xiaomi 17 Ultra ne disposerait pas d’écran secondaire au dos, laissant place à un design plus sobre.

Sous le capot, le Xiaomi 17 Ultra sera propulsé par le Snapdragon 8 Elite Gen 5, le même processeur que le reste de la gamme Xiaomi 17. À l’avant, on retrouverait un écran OLED plat de 6,8 pouces, affichant une résolution 2K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Le smartphone serait disponible en trois coloris : noir, blanc et violet.

Avec une telle fiche technique et une configuration photo ambitieuse, le Xiaomi 17 Ultra s’annonce comme l’un des photophones les plus avancés de 2025 — un sérieux rival pour le Galaxy S26 Ultra et l’iPhone 18 Pro Max.