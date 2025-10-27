Accueil » Moto X70 Air : lancement prévu le 31 octobre, prix et fiche technique dévoilés

Moto X70 Air : lancement prévu le 31 octobre, prix et fiche technique dévoilés

Moto X70 Air : lancement prévu le 31 octobre, prix et fiche technique dévoilés

Le Moto X70 Air fera ses débuts officiels en Chine le 31 octobre, mais les précommandes sont déjà ouvertes sur Lenovo Mall. Ce modèle n’est autre que la version chinoise du futur Motorola Edge 70, dont le lancement mondial est prévu le 5 novembre.

Moto X70 Air : Variantes et prix

Le Moto X70 Air sera proposé en deux configurations :

12 Go + 256 Go → 2 599 yuans (~ 315 euros)

12 Go + 512 Go → 2 899 yuans (~ 350 euros)

Trois coloris seront disponibles, tous validés Pantone pour un rendu fidèle : Gadget Grey, Lily Pad et Bronze Green.

Spécifications techniques

Le Moto X70 Air arbore un écran pOLED de 6,7 pouces en 1,5K (1 220 × 2 712 pixels), avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité de 4 500 nits. Certifié SGS Eye Care, il intègre un lecteur d’empreintes sous l’écran.

Sous le capot, on retrouve le Snapdragon 7 Gen 4, épaulé par de la RAM LPDDR5x et du stockage UFS 3.1. Le système de refroidissement repose sur une chambre à vapeur 3D, et l’ensemble tourne sous Android 16.

Côté autonomie, le smartphone embarque une batterie de 4 800 mAh compatible charge rapide 68 W et sans fil 15 W.

Trois capteurs de 50 mégapixels chacun

Le Moto X70 Air mise sur une configuration photo symétrique :

Capteur principal : 50 mégapixels (Samsung S5KGNJ)

Ultra grand-angle : 50 mégapixels

Caméra frontale : 50 mégapixels

L’appareil prend également en charge la 5G, le Wi-Fi, le Bluetooth, le NFC, le GPS, l’USB-C et la fonction OTG.

Certifié IP68 et IP69, le X70 Air résiste à l’eau et à la poussière. Malgré tout, il affiche un design ultra-mince de seulement 5,99 mm d’épaisseur pour 159 g — un record pour la marque.

À venir : le Motorola Edge 70 global

La version internationale, baptisée Motorola Edge 70, devrait être commercialisée en Europe entre 710 € et 810 €, selon les premières estimations.