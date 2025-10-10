Xiaomi 17 Ultra : fuite d’un monstrueux module photo de 200 mégapixels avec zoom optique continu

Après le lancement anticipé du Xiaomi 17 et des Xiaomi 17 Pro et Pro Max en Chine, la marque se prépare déjà à dévoiler son modèle le plus ambitieux : le Xiaomi 17 Ultra.

Présenté comme un véritable photophone professionnel, l’appareil promet de repousser les limites de la photographie mobile grâce à un tout nouveau système d’imagerie avancé.

Xiaomi 17 Ultra : Un quadruple capteur hors norme

Selon le célèbre informateur chinois Digital Chat Station, le Xiaomi 17 Ultra sera équipé d’un impressionnant module photo quadruple :

50 mégapixels (capteur principal) — un capteur de grande taille offrant une plage dynamique étendue pour des contrastes plus naturels ;

50 mégapixels (ultra grand-angle) — pour capturer des paysages et scènes larges avec précision ;

50 mégapixels (téléobjectif standard) — pour les portraits et les plans serrés ;

200 mégapixels (périscope téléobjectif) — le cœur du système, doté d’une nouvelle technologie optique.

Ce dernier capteur 200 mégapixels serait associé à un zoom optique continu, une innovation rare dans le monde des smartphones, permettant de zoomer sans rupture de focale et sans basculer d’un capteur à l’autre.

Une technologie de zoom inspirée du matériel professionnel

D’après Digital Chat Station, Xiaomi utiliserait un capteur CMOS partagé entre plusieurs longueurs focales, garantissant des transitions fluides entre les différents niveaux de zoom. Le système serait épaulé par plusieurs technologies propriétaires développées en interne, signe que la marque mise sur la recherche et le développement pour se démarquer de ses rivaux.

Le résultat attendu ? Une qualité d’image homogène sur l’ensemble des distances focales, du grand-angle au zoom extrême, tout en conservant la netteté et la cohérence des couleurs.

Les capteurs pressentis pour le Xiaomi 17 Ultra

Selon les rumeurs, le smartphone embarquerait :

Capteur principal : OmniVision OV50X (50 mégapixels)

Ultra grand-angle : Samsung JN5 (50 mégapixels)

Téléobjectif : Samsung JN5 (50 mégapixels)

Périscope téléobjectif : Samsung HPE (200 mégapixels)

Caméra frontale : OmniVision OV50M (50 mégapixels)

Ce module promet une expérience photographique polyvalente avec des performances inégalées, notamment en basse lumière.

Deux versions, même puissance photo

Le Xiaomi 17 Ultra serait décliné en deux variantes, mais sans différence de capteurs ni d’optiques. La version « haut de gamme » pourrait toutefois offrir des fonctions photographiques exclusives, comme des modes de capture avancés ou un traitement d’image renforcé par l’intelligence artificielle.

Lancement plus tôt que prévu ?

Alors que les premières informations tablaient sur une sortie au premier semestre 2026, de nouvelles fuites évoquent désormais une présentation dès la fin de 2025 en Chine. Si cela se confirme, Xiaomi devancerait encore une fois ses concurrents directs, comme Samsung et OPPO, en lançant son nouveau fleuron avant la saison des flagships 2026.