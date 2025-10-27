Accueil » JetBrains ravive le débat sur l’avenir de PHP après un rapport controversé

JetBrains ravive le débat sur l’avenir de PHP après un rapport controversé

Dans le monde du développement logiciel, peu d’événements suscitent autant de discussions que les grandes enquêtes annuelles sur les langages de programmation.

Cette année, JetBrains, l’éditeur tchèque derrière les célèbres IDE comme IntelliJ et PhpStorm, a publié son rapport « State of the Developer Ecosystem », fondé sur les réponses de plus de 24 500 développeurs à travers le monde.

Première conclusion : le PHP serait en « déclin à long terme », au même titre que Ruby et Objective-C.

Une déclaration qui a immédiatement fait réagir la communauté — notamment celle des utilisateurs de WordPress et Laravel, où le langage reste central.

PHP : Une contradiction qui fait débat

Face à la polémique, JetBrains a rapidement publié un communiqué correctif, affirmant que PHP demeure un « écosystème stable, professionnel et en constante évolution ».

Le rapport initial s’appuyait sur des tendances à cinq ans et sur une méthodologie pondérée pour réduire les biais géographiques et internes (JetBrains étant aussi éditeur de PhpStorm).

Il mettait en avant la montée en puissance de TypeScript, Rust et Go, souvent perçus comme plus performants et modernes.

Mais la publication de suivi, cette fois sur le blog de PhpStorm, a rééquilibré le discours :

89 % des développeurs PHP utilisent désormais la version 8.x,

Laravel et Symfony continuent d’innover,

et l’écosystème s’adapte aux outils d’IA et à l’automatisation.

« PHP reste un langage stable et évolutif, soutenu par une communauté mature », résume Brent Roose, évangéliste développeur chez JetBrains.

Le problème des chiffres

L’épisode révèle surtout les limites des enquêtes sectorielles. JetBrains reconnaît que ses propres utilisateurs — souvent adeptes de nouveaux langages — peuvent biaiser les résultats. Le rapport note par ailleurs que 85 % des développeurs intègrent désormais des outils d’IA, ce qui favorise mécaniquement les langages mieux adaptés à ces usages modernes.

Pourtant, d’autres analyses, comme celles de Laravel News, rappellent que PHP reste très présent dans les systèmes existants et les projets web à petite échelle, notamment aux États-Unis et au Japon.

Près de 88 % des développeurs PHP ont plus de trois ans d’expérience, signe d’une communauté expérimentée et fidèle.

PHP : stabilité ou stagnation ?

JetBrains classe désormais PHP dans une « phase de maturité » — autrement dit, un langage stable mais peu susceptible de connaître une nouvelle explosion de popularité.

Cependant, la réaction rapide de l’entreprise montre que le langage conserve un poids émotionnel et économique fort au sein de la communauté.

En 2025, PHP n’est peut-être plus le symbole de la modernité, mais il demeure un pilier du Web. Ses récentes évolutions, soutenues par des frameworks dynamiques et une ouverture vers l’IA, lui garantissent une longévité certaine. « PHP continue de se moderniser — le déclin n’est qu’une question de perception », conclut un expert cité dans le rapport.

En résumé, PHP n’est pas en voie d’extinction, mais en pleine redéfinition. Entre stabilité, modernisation et concurrence féroce, son avenir ne dépendra pas des sondages, mais de sa capacité à rester simple, performant et pertinent dans un écosystème dominé par l’intelligence artificielle.