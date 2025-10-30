Accueil » Les vrais rois de la photo mobile : pourquoi Apple et Samsung ne sont plus seuls

Si vous vivez en Occident, la réponse à la question « Quelle marque fait les meilleurs appareils photo pour smartphone ? » semble évidente : Apple ou Samsung. Leurs flagships sont depuis longtemps considérés comme la référence absolue en matière de photographie mobile.

Mais en regardant un peu plus loin, notamment du côté de l’Asie, le paysage change complètement. Des marques comme vivo, OPPO, Xiaomi ou Honor repoussent les limites de la photo sur smartphone — au point de parfois dépasser Apple et Samsung.

Certaines proposent même de véritables kits photo dédiés, avec objectifs détachables et zooms professionnels capables d’atteindre des grossissements nets à plus de 30x.

Bref, les meilleurs appareils photo mobiles ne viennent plus seulement des marques que vous connaissez déjà. Il est temps de leur rendre justice.

1. Qu’est-ce qui fait vraiment un « bon » appareil photo de smartphone ?

Avant de désigner un vainqueur, il faut d’abord savoir ce qu’on entend par « le meilleur ». Ce n’est pas qu’une affaire de mégapixels ni de taille de module photo. Une excellente expérience photo repose sur un équilibre entre le matériel et le logiciel — avec un rôle crucial joué par le processeur de signal d’image (ISP) intégré à la puce.

Voici les critères essentiels :

Un vrai téléobjectif pour des portraits précis et un zoom sans perte.

Un grand capteur principal, car plus il est grand, meilleure est la gestion de la lumière.

Une stabilisation optique (OIS) pour éviter les flous et adoucir les vidéos.

Une bonne photographie computationnelle — le traitement logiciel qui ajuste couleurs, détails et plage dynamique.

C’est cette combinaison qui sépare un bon smartphone photo d’un appareil vraiment exceptionnel.

2. Vivo : la précision à l’état pur

vivo s’est discrètement imposé comme l’un des constructeurs les plus innovants en photo mobile. Ses récents vivo X300 et vivo X300 Pro en sont la preuve.

Le vivo X300 embarque un capteur principal de 200 mégapixels (Samsung HPB), un téléobjectif de 50 mégapixels et un ultra grand-angle de 50 mégapixels..Le vivo X300 Pro va plus loin avec un capteur Sony LYT-828 de 50 mégapixels et un téléobjectif Samsung HPB de 200 mégapixels (1/1,4 po).

Les deux modèles utilisent des optiques Zeiss pour réduire les reflets et améliorer la netteté. Et détail unique : Vivo propose un téléconvertisseur 2,35x qui se fixe sur le module photo et allonge la focale de 80 mm à 200 mm.

Un vrai plaisir pour les photographes mobiles.

3. OPPO: la science des couleurs

OPPO adopte une approche tout aussi ambitieuse. Son Find X9 Pro est équipé d’un téléobjectif Samsung HP5 de 200 mégapixels (équivalent 70 mm) offrant un zoom optique 3x et une stabilisation sur quatre axes. Chaque module intègre une optique Danxia Color Reproduction, pensée pour préserver la justesse des tons et le contraste naturel.

OPPO s’est aussi associé à Hasselblad pour proposer un kit photo officiel, avec un téléconvertisseur et des accessoires destinés aux passionnés.

À l’instar de Vivo, OPPO transforme son smartphone en véritable système photographique plutôt qu’en simple appareil à triple capteur.

4. Xiaomi : la puissance brute

Chez Xiaomi, la photo est une religion. Le Xiaomi 15 Ultra impressionne par la richesse de son matériel photo :

un capteur principal d’un pouce,

un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels,

un téléobjectif « flottant » de 50 mégapixels,

et un ultra grand-angle de 50 mégapixels.

Le téléobjectif flottant (équivalent 70 mm) peut aussi capturer des macros à seulement 10 cm, avec un flou d’arrière-plan naturel.

Xiaomi a d’ailleurs été le premier constructeur à lancer de vrais kits photo complets — poignée de déclenchement, trépied, adaptateur d’objectif.

Avec le Xiaomi 15 Ultra, la marque s’impose comme la référence hardware de la photographie mobile.

5. Apple : la constance avant tout

L’iPhone 17 Pro reste le choix de la fiabilité. Apple n’a pas les plus gros capteurs ni les zooms les plus longs, mais ses résultats sont cohérents, naturels et reproductibles.

L’écosystème Apple (iCloud, AirDrop, apps tierces) en fait une plateforme photo mûre et intégrée, idéale pour ceux qui veulent des résultats sans réglages compliqués.

Mais côté innovation optique, surtout en zoom, Apple avance lentement. Si vous aimez les longues focales ou les accessoires pro, il existe aujourd’hui des options plus ambitieuses ailleurs.

6. Samsung : le polyvalent expérimenté

Samsung reste un acteur majeur — mais plus l’incontestable numéro 1. Malgré des capteurs performants et une excellente stabilisation, DxOMark classe son dernier flagship autour de la 21ᵉ place mondiale, derrière Vivo, OPPO et Xiaomi.

Le géant coréen garde toutefois un atout : l’équilibre. Écran, traitement logiciel, fiabilité… tout est maîtrisé, même si Samsung ne mène plus la danse dans chaque catégorie.

Un podium qui change de visage

En résumé, pour la fiabilité et la cohérence, Apple et Samsung restent des valeurs sûres. Tandis que pour la créativité, la performance optique et la passion photo, Vivo, OPPO et Xiaomi méritent clairement plus d’attention.

En 2025, la couronne de la photographie mobile ne se joue plus uniquement entre Cupertino et Séoul. Elle se gagne sur l’innovation, la précision et la vision — et sur ce terrain, la Chine prend une sérieuse longueur d’avance.