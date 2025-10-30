Accueil » Snapdragon 8 Gen 5 : la nouvelle puce vise l’équilibre et le score AnTuTu de 3,3 millions

Snapdragon 8 Gen 5 : la nouvelle puce vise l’équilibre et le score AnTuTu de 3,3 millions

À peine quelques semaines après le lancement du Snapdragon 8 Elite Gen 5, Qualcomm prépare déjà sa relève : le Snapdragon 8 Gen 5, prochaine itération de sa série phare.

Le célèbre leaker Digital Chat Station a publié les premiers détails techniques et résultats de performances de la puce — et ils annoncent une bête de puissance équilibrée entre performance et efficacité.

Snapdragon 8 Gen 5 : Architecture et finesse de gravure

Le Snapdragon 8 Gen 5 repose sur le processus N3P de TSMC, une version optimisée du 3 nm offrant une meilleure efficacité énergétique que le N3E.

La configuration CPU s’appuie sur l’architecture Oryon, développée par Qualcomm :

2 cœurs ultra performants cadencés à 3,8 GHz,

6 cœurs de performance à 3,32 GHz.

Cette combinaison promet une puissance brute proche du Snapdragon 8 Elite, tout en réduisant la consommation énergétique et les problèmes de chauffe.

Graphismes et puissance GPU

La puce intègre le GPU Adreno 840, basé sur la même architecture graphique que celui du Snapdragon 8 Elite, mais avec une fréquence légèrement inférieure de 1,2 GHz. Résultat : des performances graphiques de haut vol, capables de gérer des jeux en 1440p à près de 100 fps selon le benchmark Aztec 1440p, tout en restant plus sobres thermiquement.

Les premiers tests de performance sont très prometteurs :

AnTuTu : plus de 3,3 millions de points,

Geekbench 6 : environ 3 000 (en monocoeur) et 10 000 (en multicoeurs).

Ces chiffres placent la puce légèrement en dessous du Snapdragon 8 Elite côté GPU, mais à égalité en CPU — avec une meilleure stabilité thermique grâce à la gravure N3P.

Les premiers smartphones attendus

Plusieurs constructeurs chinois devraient adopter la puce dès sa sortie :

OnePlus Ace 6 Turbo,

Vivo S50 Pro Mini,

Honor GT 2.

Leur lancement est prévu entre novembre et décembre 2025, marquant la première vague d’appareils propulsés par le Snapdragon 8 Gen 5.

En clair, Qualcomm mise sur l’équilibre entre puissance et endurance — une stratégie bienvenue alors que les smartphones haut de gamme tendent à surchauffer sous la pression de leurs propres performances.